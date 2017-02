Nachrichten-Ticker

09:18 Dahlmeier vor Biathlon-Krönung

Hochfilzen - Krönt sich Laura Dahlmeier in Hochfilzen zur Biathlon-Rekordlerin? Schafft sie eine einmalige Serie und gewinnt als erste Skijägerin zehn WM-Medaillen am Stück? Dafür ist die bislang so famos auftretende deutsche Schlussläuferin auf die Mithilfe ihrer Teamkolleginnen angewiesen. In der Damen-Staffel sind die deutschen Skijägerinnen nach drei Siegen in drei Saisonrennen nicht nur wegen Überfliegerin Dahlmeier die Topfavoritinnen. Für Dahlmeier wäre die dritte Staffel-Medaille der Karriere die Krönung der Titelkämpfe mit dreimal Gold und einmal Silber.

07:55 Leerer ICE entgleist in Frankfurt - Bergungsarbeiten

Frankfurt/Main - Spektakuläres Zugunglück mit glimpflichem Ausgang: Ein leerer ICE ist in der Nacht in Frankfurt am Main gegen einen Prellbock gefahren, entgleist und zum Teil auf einem Bahnsteig gelandet. Bei dem Unfall im Stadtteil Griesheim wurde niemand verletzt. Dem Lokführer gehe es dem Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin der Bahn. Der entgleiste Zug soll laut Bahn mit zwei Spezialkränen aus Fulda geborgen werden. Durch den Unfall gibt es Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr.

07:51 Midnight Oil vor Comeback - Band kommt auch nach Deutschland

Sydney - Die australische Rockband Midnight Oil steht 15 Jahre nach ihrer Auflösung vor dem Comeback. Die Musiker um Leadsänger Peter Garrett kündigten in Sydney eine neue Welttournee unter dem Titel "The Great Cycle Tour 2017" an. Auftakt ist im April in Brasilien. In Deutschland wird die Band in Köln, Berlin und Frankfurt zu sehen sein. In ihrem Heimatland wollen die "Oils" erst im Herbst wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Band hatte Ende der 1980er Jahre mit Hits wie "Blue Sky Mine" oder "Beds are Burning" auch international großen Erfolg. 2002 löste sie sich auf.

07:09 NRW erwartet bei Opel-Verkauf keine Einschnitte in Bochum

Bochum - Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen rechnet im Fall eines Verkaufs von Opel an den französischen PSA-Konzern nicht mit Einschnitten im Ersatzteilzentrum Bochum mit seinen 700 Jobs. Das hätten Opel-Vertreter ihm mitgeteilt, sagte NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin der dpa. Er sei in Sachen Opel mit der Bundesregierung und Opel-Betriebsräten im engen Austausch, sagte der Minister. Opel hatte das Produktionswerk Bochum Ende 2014 geschlossen, danach aber sein europäisches Ersatzteilzentrum am Standort auf 700 Stellen aufgestockt.

07:07 Forscher präsentieren den "perfekten Mund"

Irvine - Wie sieht der "perfekte" Mund einer weißen Frau aus? US-Forscher haben nach eigenen Angaben eine Antwort darauf gefunden. Sie zeigten Hunderten Probanden Frauenporträts mit computer-veränderten Lippenformen und ließen sie die attraktivsten Gesichter auswählen. Das Ergebnis beschreibt ein Team der University of California im Fachjournal "Jama Facial Plastic Surgery": Münder, deren Unterlippe doppelt so groß ist wie die Oberlippe, werden als besonders schön empfunden. Zugleich ist der ideale Mund etwa um die Hälfte größer als im Originalgesicht.