Weil am Rhein Brand auf dem Balkon

11:53 Polen prüft Auslieferung von Enkeltrick-Betrüger

Warschau - Ein polnisches Gericht wird über die Auslieferung des mutmaßlichen Anführers der Enkeltrick-Mafia an Österreich entscheiden. Der vergangene Woche in Warschau festgenommene Pole habe eine freiwillige Auslieferung abgelehnt, teilte die polnische Staatsanwaltschaft mit. Als Chef einer organisierten Bande soll der Verdächtige Senioren in Deutschland, Österreich und der Schweiz in großem Stil mit der Enkeltrick-Masche bestohlen haben.

11:51 Fünf Menschen sterben bei Familiendrama in Frankreich

Valence - Ein Mann soll in der Nähe der südfranzösischen Stadt Valence seine Frau und seine drei Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren getötet haben. Der mutmaßliche Täter wurde heute tot aufgefunden, nachdem er sich vor einen Zug geworfen hatte. In seinem Auto hinterließ er einen Abschiedsbrief, wonach er seine Familie getötet hatte. Die Leichen der Frau und der Kinder wurden im Haus der Familie gefunden. Die Hintergründe der Bluttat sind noch unklar.

11:49 Richard Lutz zum Bahnchef bestellt

11:06 Linke und Grüne gegen Waffenlieferungen an Türkei

Berlin - Wegen der aktuellen Situation in der Türkei verlangen Grüne und Linke, Waffenlieferungen an das Land einzustellen. "Solange der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Krieg gegen die eigene Zivilbevölkerung führt, fordern wir einen sofortigen Stopp aller Waffenexporte in die Türkei", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der "Passauer Neuen Presse".Linken-Chefin Katja Kipping forderte in dem Blatt, die Bundesregierung müsse außerdem sämtliche staatlichen Aufträge an Rheinmetall stoppen, weil dieser künftig in der Türkei auch Panzer produzieren wolle.