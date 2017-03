Weil am Rhein A 5: Wagen gerät am Zollübergang in Brand

Weil am Rhein (mcf). Ein brennender Mini Cooper hat gestern Morgen dafür gesorgt, dass die Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Basel am Zollübergang für knapp eine Stunde lang teils gesperrt werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Weiler Feuerwehr unterstützte unter Leitung des Abteilungskommandanten Björn Wissler die Basler Kollegen.

Das betroffene Auto war auf dem Weg in Richtung Süden. Als die Fahrerin im Bereich der dortigen Migrol-Tankstelle ihren Wagen auf einem Parkplatz abstellte, setzte sich dieser von allein in Bewegung und fing Feuer. Dieses flammte während der Löscharbeiten immer wieder auf. Der Einsatz begann um 8.10 Uhr und dauerte für die zwölf Weiler Wehrleute zwei Stunden.

Zwar stand das brennende Fahrzeug auf dem Parkplatz, doch so nah an der Fahrbahn, dass diese teils gesperrt werden musste. Die Ursache für das Feuer war laut Polizei ein technischer Defekt.