Weil am Rhein-Haltingen (rewe). Die zum Jahresende aus 32 Aktiven bestehende Haltinger Abteilung wurde im vergangenen Jahr bei insgesamt 40 Brandeinsätzen alarmiert. Davon gingen 18 Alarmierungen auf das Konto der Brandmeldeanlagen und acht Alarmierungen erfolgten aufgrund von Wohnungsbränden. Was die Brandmeldeanlagen betrifft, haben diese sich laut Abteilungskommandant Jürgen Engler „im Vergleich zu 2014 von 30 auf 18 reduziert“. Dennoch appellierte er an die Betriebe, „alles zu tun“, um die Anzahl der Fehlalarme zu verringern.

Die Statistik enthielt auch 28 Rettungseinsätze, bestehend aus Rheinrettungen – auch in Zusammenarbeit mit der Märkter Abteilung –, Einsätzen für hilflose Personen in Wohnungen, Verkehrsunfälle, Befreiung einer eingeklemmten Person, Unterstützung bei einer Krankentragenlagerung sowie einer Tierrettung.

Außerdem gab es 31 technische Hilfeleistungen zu absolvieren, die sich unter anderem zusammensetzten aus Wassernot-Einsätzen in Wohnungen oder Kellern, Einsätzen auf der Straße, um Bäume, Kies oder andere Gefahren von der Fahrbahn zu entfernen, sowie auch der Mitwirkung bei einer Leichenbergung.

Insgesamt 15 Einsätze hatte die Messgruppe zu bewältigen, wie etwa in Grenzach-Wyhlen für Messungen nach einem Industriebrand in Pratteln oder bei einem Brand in einer Lörracher Autowerkstatt.