Weil am Rhein (sif). Die Polizei geht von einer Brandstiftung mit fremdenfeindlichem Hintergrund aus. Erneut ist es in der Nacht zum Mittwoch in der Basler Straße 99 vor einem Mehrfamilienhaus, in dem 16 Asylbewerber wohnen, zu einem Brand gekommen. Eine Couch stand auf der Rückseite des Hauses in Flammen und konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr von aufmerksamen Nachbarn mit einem Feuerlöscher weitgehend gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Bereits am 6. Oktober vergangenen Jahres hatte es unter dem Balkon dieses Hauses gebrannt. Damals war es Laub. Die Tat konnte nicht aufgeklärt werden. Es stand nur fest, dass es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gehandelt hat.