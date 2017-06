Weil am Rhein Brasilianisches Trio

Weil am Rhein. Vor einem Jahr haben der brasilianische Gitarrist Gabriel Selvage und die Sängerin Alana Moraes ihr Publikum bereits ihr Publikum im Kesselhaus begeistert. Auf Einladung des Songwriters Walti Huber kommen sie in diesem Jahr wieder zu einer kleinen Tournee in die Region. Dafür haben sie den Pandeiro-Spieler Zé Ricardo Barboza eingeladen. Am Donnerstag, 29. Juni, tritt das Trio „Amor e Som II” ab 20 Uhr im Kesselhaus auf.

Das Projekt ist entstanden aus der Partnerschaft zwischen Gabriel Selvage (7-String Guitarre) und Alana Moraes (Gesang) und vereinigt Einflüsse aus ihrer Heimat Rio Grande do Sul in Brasilien sowie Argentinien und Uruguay. Ihr breites Repertoire mischt Rhythmen und Harmonien aus Chamamé, Samba, Milonga, Bossa Nova und Afro-Samba.

Alana und Gabriel sind erfahrene Musiker, in Harmonie und Zusammenspiel aufeinander eingestimmt, was ihren Erfolg bei Konzerten und Musikfestivals in Brasilien erklärt. Seit 2014 sind sie auch auf Tournee in Europa und China.