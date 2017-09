Weil am Rhein Buden und Beizen an der Hinterdorfstraße nehmen Formen an

Weil am Rhein (os). Bereits eine Woche vor dem eigentlichen Termin haben die Alt-Wiiler Stroßefescht-Vereine am Freitagabend und Samstag mit dem Aufbau der Buden und Beizen an der Hinterdorfstraße begonnen. Dort wird das 46. Alt-Wiiler Stroßefescht am gewohnten Termin, dem zweiten Wochenende im September, also von Freitag, 8. bis einschließlich Sonntag, 10. September, gefeiert. Bezüglich der ausrichtenden Vereine und auch des Rahmenprogramms vermeldet Reinhard Schmid, seit Anbeginn des Festes an im Organisationskomitee mit dabei und seit 46 Jahren auch Cheforganisator, alles wie im Vorjahr. Wie in den vergangenen Jahren wird Schmid unterstützt von Gaby Eber-hardt und Rene Winzer.

Auch der zeitliche Ablauf hält sich an den bewährten Rahmen: Am Freitag, 8. September, erfolgt um 19 Uhr der Fassanstich durch OB Dietz, umrahmt vom Spielmannszug. Danach kann bis 2 Uhr gefeiert werden.

Am Samstag, 9. September, kann man von 11 bis 2 Uhr über die Festmeile schlendern und am Sonntag, 10. September, nochmals von 11 bis 24 Uhr. Den Festauftakt macht am Sonntag um 10.45 Uhr ein Gottesdienst im Läublinpark, und wie gewohnt gibt es ab 12 Uhr den Frühschoppen des Partnerschaftsvereins in der Trebbiner Stube.

Für Unterhaltung sorgen Bands und Guggenmusiken sowie Alleinunterhalter in den Buden. Mit Musikdarbietungen wartet auch die Partnerstadt Trebbin auf, die wie gewohnt ihr Domizil im und vor dem alten Rathaus hat. Wie immer ist stark an die Kinder gedacht. Sie können sich an Karussell, Kindereisenbahn und am Mini-Motorradrundkurs betätigen.

Wie im vergangenen Jahr sind 22 Vereine und Organisationen dabei. Das städtische Kulturamt steuert ein kulturelles Programm bei, und der Weiler Feuerwehrtraditionsverein zeigt am Samstag und Sonntag alte Feuerwehrfahrzeuge. Altes Handwerk mit Bürstenbinder und Scherenschleifer sowie ein Schindelmacher sind ebenso Teil des Programms an beiden Tagen.

Das Sicherheitskonzept wurde in Absprache mit der Stadt und der Polizei ausgebaut. Ab diesem Jahr gibt es keine Bierkrüge und keine Glasflaschen mehr. Nur 0,3 Liter-Gläser sind noch erlaubt. Nichtalkoholische Getränke gibt es in PET-Flaschen. „Unser Markenzeichen bleibt die große Vielfalt sowohl an Speisen und Getränken als auch in Sachen Unterhaltung“, betont Reinhard Schmid. Ihm und den vielen Vereinshelfern bleibt jetzt nur noch die Hoffnung auf gutes Wetter und damit zusätzliche Anziehungskraft fürs Volksfest auf der Alt-Weiler Hinterdorfstraße.