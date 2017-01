Weil am Rhein. Die Buchhandlung Lindow hat zusammen mit den Grundschulen in Weil am Rhein ein Leseprojekt gestartet. Jede Schule bekommt, beginnend mit der Leopoldschule, einen Lesekoffer mit etwa 60 Titeln zur Verfügung gestellt. Die Kinder dürfen die Bücher lesen, in der Schule oder auch zu Hause. Nach etwa zwei Monaten wechselt der Koffer in die nächste Schule, so soll jedes Kind erreicht werden, um Freude am Lesen zu bekommen oder neue Titel kennen zu lernen.