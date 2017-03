Weil am Rhein Bürger rechnen mit Fußgängerzone

20:46 Deutschland geht auf Konfrontationskurs zu den USA

Brüssel - Deutschland geht innerhalb der Nato offen auf Konfrontationskurs zu den USA. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel machte bei einem Bündnistreffen in Brüssel deutlich, dass die Bundesrepublik ihre Verteidigungsausgaben nicht so stark erhöhen wird wie von einigen Partnern gefordert. Gabriel wies auch darauf hin, dass kein anderer Staat von Deutschland einfordern könne, bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. US-Außenminister Rex Tillerson machte erneut deutlich, dass sein Land den Richtwert als verbindliches Ziel ansieht.

20:43 Gabriel kritisiert Vorgehen der Türkei im Fall Yücel

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel legt im Streit um die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei nach. "Der Umgang mit Deniz Yücel ist rechtsstaatlich und politisch inakzeptabel", kritisiert Gabriel im "Spiegel". Der "Spiegel" berichtet zudem, türkische Botschaften und Konsulate hätten in 35 Ländern Spitzeldienste gegen eigene Bürger erledigt. Auf Anordnung der Religionsbehörde Diyanet hätten weit mehr Vertretungen als bislang bekannt gezielt Informationen über vermeintliche Anhänger der Gülen-Bewegung zusammengetragen.

20:41 Hendricks lässt nach Weg für Schließung von Uranfabriken suchen

Berlin - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks lässt eine Schließung der Uranfabriken in Deutschland prüfen. Eine rechtssichere Stilllegung der Anlagen sei "der einzige Weg, den Export von Brennelementen zu verhindern", teilte sie in Berlin mit. Das Umweltministerium habe deshalb ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Damit setze sie einen Auftrag der Umweltministerkonferenz um.