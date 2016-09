Nachrichten-Ticker

02:30 Bundesregierung beschließt Beteiligung an Flüchtlingskosten

Berlin - Die Bundesregierung stellt heute die Weichen für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Integration von Flüchtlingen. Der Bund hatte den Ländern nach monatelangem Streit Anfang Juli zugesagt, in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt sieben Milliarden Euro zusätzlich zu zahlen. Der entsprechende Gesetzentwurf soll jetzt vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Der Bund stellt den Ländern für 2016 bis 2018 eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von jeweils 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Über die Verwendung können die Länder frei entscheiden.

01:14 UN: Kampf gegen IS in Libyen macht Fortschritte

New York - Der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Libyen kommt nach Einschätzung der Vereinten Nationen rasch voran. Die libyschen Truppen hätten "beeindruckende Fortschritte" gemacht, sagte Martin Kobler, der deutsche UN-Sonderbeauftragte für Libyen vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Sehr bald werde der IS kein Territorium in Libyen mehr halten. Besorgt zeigte sich Kobler allerdings angesichts der Kämpfe um mehrere Ölterminals an der libyschen Mittelmeerküste.

00:41 Franziska Liebhardt gewinnt Paralympics-Gold im Kugelstoßen

Rio de Janeiro - Franziska Liebhardt hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro die sechste Goldmedaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Die 34 Jahre alte Leichtathletin aus Leverkusen gewann das Kugelstoßen mit der Weltrekordweite von 13,96 Metern. Die frühere Volleyballerin, die wegen einer Autoimmunerkrankung eine Spenderlunge und eine Spenderniere hat, will nach den Spielen in Brasilien ihre sportliche Karriere beenden.

00:40 Bayern-Profi Hummels erleidet gegen Rostow leichte Schädelprellung

München - Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat beim Auftaktsieg des FC Bayern München in der Champions League eine leichte Schädelprellung erlitten. Das ergab nach Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters eine Kernspinuntersuchung nach dem 5:0 gegen FK Rostow am Abend. Der Innenverteidiger war von Trainer Carlo Ancelotti kurz nach der Pause ausgewechselt worden, weil er benommen war.Hummels war in der ersten Hälfte bei einem Kopfball von einem russischen Gegenspieler hart am Kopf getroffen worden.

23:09 Gladbach-Spiel in Manchester wird morgen nachgeholt

Manchester - Die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Champions-League bei Manchester City wird morgen um 20.45 Uhr MESZ nachgeholt. Das teilte die UEFA am späten Abend mit. Zuvor hatte das Spiel wegen eines Unwetters über Manchester abgesagt werden müssen.