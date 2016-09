Diese sehr stilvoll gekleideten Akteure sollen beim Altweiler Straßenfest auffallend bunte Blickpunkte setzen. Doch nicht nur diese „Smarties“ sind dabei. Auch drei dicke Skater werden unterwegs sein – und damit das Programm anreichern.

Weil am Rhein. Die Besucher in der Hinterdorfstraße dürften sich beim Anblick der knallbunten Smarties fragen: Sind diese Figuren echt, kommen sie von einem anderen Stern oder sind es doch „nur“ Puppen?

Im weiteren Verlauf des Festivals bewegen sich die geheimnisvollen Gestalten synchron und in Slow-Motion. Damit folgen sie der Einladung des Weiler Kulturamtes, das sich auf die Gäste am kommenden Samstag und Sonntagnachmittag auf der Hinterdorfstraße freut. „Sie sorgen für Faszination und Staunen allerorts“, sind sich die Veranstalter sicher. Ihre Anmut und geheimnisvolle Aura soll Klein und Groß verzaubern. Und damit noch nicht genug: Durch Gestik und Mimik treten sie nach und nach in Interaktion mit den Gästen und sollen damit für allerlei Aufsehen sorgen – ein Erlebnis der ganz besonderen Art.

Gelassenheit und Zuversicht sind wohl die treffendsten Beschreibungen für drei andere voluminösen Sympathieträger, die ebenso behende wie zielstrebig das Straßenfest „observieren”. In einem Augenblick noch elegant um die Besucher gekurvt, naht im nächsten Augenblick die Katastrophe. Ein kläffender Hund, das Lächeln einer schönen Frau oder der Geruch von frischer Bratwurst können das ganze System zum Einsturz bringen und das im wahrsten Sinne des Wortes, heißt es in der Ankündigung. „Aber keine Sorge, die drei haben eine ganze Armada an Schutzengeln für sich gepachtet, und so kann der Supergau gerade nochmal verhindert werden, mitunter auch dank hilfsbereiter Passanten.“ Das Kulturamt der Stadt ergänzt außerdem: Und wer dann noch was zu Essen für diese Freunde hat, der gewinnt echte Freunde fürs Leben, ob er will oder nicht. Auf jeden Fall könner keiner behaupten, er hätte die drei nicht kommen sehen, denn dafür sind sie einfach zu dick.