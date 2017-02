Von Renata Buck

Beim Städtepartnerschaftsverein hat es an der Generalversammlung am Mittwochabend einen Führungswechsel gegeben. Die Mitglieder wählten Christian Leitherer zum neuen Vorsitzenden, da Klaus Geese nicht mehr kandidiert hatte.

Weil am Rhein. Klaus Geese berichtete der Mitgliederversammlung des Städtepartnerschaftsvereins über die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres, die anlässlich des Neujahrsessens im Kulturcafé durch Brigitte Wittkämper bereits in Bildern beleuchtet worden waren. Höhepunkt sei das Treffen in Bognor Regis bei unbritisch gutem Wetter gewesen. Unter den interessanten Ausflügen habe besonders Winchester beeindruckt. Die Jugendlichen aus Weil am Rhein und Trebbin hätten ihr Programm diesmal zusammen mit englischen Jugendlichen gehabt, was gut ankam. In Bognor Regis habe es übrigens eine Zweidrittel-Mehrheit gegen den Brexit gegeben . Aktivitäten Neben einer Mai-Wanderung, einem Sommerfest in Ötlingen und der Beteiligung am Altweiler Straßenfest mit dem beliebten Stammtisch wurden bei den regelmäßigen Stammtischen schon Ideen für das Städtepartnerschaftstreffen in diesem Jahr gesammelt, in dem Weil am Rhein turnusmäßig Gastgeber für die Städtepartner aus dem südenglischen Bognor Regis, dem brandenburgischen Trebbin und dem elsässischen Huningue ist.

Im neuen Vereinsjahr werde man einige Aufgaben, die zum Teil jahrzehntelang von den selben Vorstandsmitgliedern wahrgenommen worden seien, etwas umschichten. Viel Vorbereitung erfordern der Besuch aus den Partnerstädten, der vom 29. Juni bis 3. Juli komme, und die parallele Beteiligung am Brückenfest.

Beisitzer Remy Hifler (Huningue) berichtete über die Aktivitäten der „Table Ronde“ im vergangenen Jahr, an denen mehr Deutsche als Elsässer teilnahmen. Auch für 2017 stellte er ein abwechslungsreiches Programm vor (wir berichteten), das in Kürze in den Rathäusern und Touristinformationen ausliegen wird. Finanzen Kassierer Hans-Jürgen Friedrich trug den Kassenbericht für den Kernverein und für die deutsch-elsässische Abteilung „Table Ronde“ vor. Für beide konnte er einen kleinen Überschuss registrieren, der zur Deckung des Ausflugsprogramms mit den Gästen auch dringend gebraucht wird. Kassenprüferin Ruth Kramer bestätigte eine sorgfältige Kassenführung. Die von ihr vorgeschlagene Entlastung wurde einstimmig erteilt. Wahlen Vorsitzender Klaus Geese, der schon im vorigen Jahr seinen Rückzug angekündigte, hatte das Feld gut bestellt, indem er mit Christian Lei­therer einen Nachfolger gewinnen konnte. Wahlleiter Heinz Kasper betonte, dass es schwieriger geworden sei, Menschen für Städtepartnerschaften zu interessieren. Sprachenkenntnisse und allgemeine Mobilität seien größer geworden, Zuschüsse der öffentlichen Hand hingegen eher geringer.

Christian Leitherer, der unter Beifall einstimmig gewählt wurde, sagte: „Ich finde es immer spannend, etwas ganz Neues anzufangen“. Musikalisch habe er bereits lebendige Kontakte zur Partnerstadt Huningue, und es sei seine Absicht, junge Leute aus den Partnerstädten zusammenzuführen. Für das Ausflugsprogramm des Städtepartnertreffens hatte er bereits einen detaillierten Vorschlag, den ÖPNV auf der Rheinschiene in Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu nutzen.

Klaus Geese wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt; Kassierer Hans-Jürgen Friedrich, Schriftführer Heinz Meindel und die acht Beisitzer (Bärbel Abels, Remy Hifler, Andrea Kuntzmann, Tonio Paßlick, Veronika von Oeynhausen, Dr. Lothar Schulze, Carola Volk und Brigitte Wittkämper) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfer bleiben Roswitha Stiasny und Ruth Kramer. Alle Wahlergebnisse waren einstimmig.