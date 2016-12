Das Büro von Christine Wondrak-Brunen im ersten Stock in der Hauptstraße 194 am Berliner Platz ist eine gefragte Anlaufstelle. Wann immer Menschen Probleme haben und Hilfe benötigen, suchen sie den Caritas-Sozialdienst auf. Vielfältig sind die Anliegen, mit denen die Ratsuchenden kommen: Sie reichen von schwierigen Familienverhältnissen über Trennungen bis hin zu Gewalt in der Familie, finanziellen Problemen und vieles andere mehr. Die Zahl der Rat- und Hilfesuchenden steigt.

Christine Wondrak-Brunen (52), Dilom-Religionspädagogin, ist seit 16 Jahren in der Sozialarbeit tätig. Seit zehn Jahren leitet sie den CaritasSozialdienst in der Außenstelle Weil am Rhein, die es seit 15 Jahren gibt. Außerdem ist Christine Wondrak-Brunen im Landkreis Lörrach Ansprechpartnerin für die innerhalb des Caritasverbands ehrenamtlich tätigen Personen. Derzeit sind es rund 35 Personen in verschiedenen Bereichen, die sie je nach Interessen und Kompetenzen im Cariatsverband selbst oder auch außerhalb des Verbandes vermittelt hat.

Caritas-Außenstelle Weil

Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr

Tel. 07621/770 280

Offene Sprechzeit Caritas-Sozialdienst: Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr

Weil am Rhein. „Wir sind eine offene Anlaufstelle“, sagt Christine Wondrak-Brunen. Während sie in der Außenstelle des Caritasverbands für den Landkreis Lörrach, die es seit 15 Jahren gibt, den Sozialdienst mit seinem vielfältigen Themenspektrum verantwortet, sind noch vier weitere Mitarbeiter in dieser Einrichtung tätig. Zwei weitere Schwerpunkte sind die Schwangerenberatung sowie der sozial-psychiatrische Dienst, der sich um psychisch kranke Menschen in Weil am Rhein, im Kandertal und Rebland kümmert.

Zur Sozialberatung kommen Menschen in Not. Menschen, die bei vielschichtigen Problemen nicht mehr weiter wissen und auch nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen und wo sie sich Hilfe erhoffen können. Die Beratung ist kostenlos, sie wird über kirchliche Mittel finanziert.

Zwei Drittel der Ratsuchenden beim Caritas-Sozialdienst kommt aus Weil am Rhein, die anderen aus Umlandgemeinden. Allein in diesem Jahr waren es 400 Personen unterschiedlichen Alters und Herkunft, die die Einrichtung aufsuchten – davon allein 150 den Sozialdienst. Ohne Termin können Hilfesuchende donnerstags in der Beratungsstelle vorbeischauen und ihre Probleme vorbringen. Sie wissen oft nicht, welchen Anspruch auf Kinder- und Wohngeld sie haben, wie Bildung und Teilhabe für Kinder verbessert werden können und welche weiteren Möglichkeiten der Unterstützung es gibt.

„Meistens sind es Frauen“, berichtet Christine Wondrak-Brunen im Gespräch mit unserer Zeitung, die bei Eheproblemen, die mitunter aus finanziellen Schwierigkeiten resultieren, und bei Trennungen oder auch bei Gewalt in der Familie zur Beratungsstelle kommen. Die Zahl der Frauen in Trennungssituationen hat stark zugenommen, weiß Wondrak-Brunen aus täglicher Erfahrung. Die Frauen wollen wissen, wie sie sich verhalten sollen, wo sie die Kinder unterbringen, wo sie eine Wohnung finden und wie sie finanzielle Unterstützung bekommen können.

Die Themen, mit denen die Sozialarbeiterin, die ursprünglich Diplom-Religionspädagogin ist, konfrontiert wird, sind vielschichtig. „Das macht die Aufgabe spannend. Man weiß nie, was auf einen zukommt“, sagt Wondrak-Brunen. Vordringliche Aufgabe ist es zunächst, sich die Sorgen der Menschen anzuhören und dann zu versuchen, Hilfe zu vermitteln. Denn die Beratungsstelle des Caritas-Sozialdienstes ist gut vernetzt und arbeitet mit anderen Einrichtungen wie der städtischen Sozialabteilung, dem Jobcenter oder dem Landratsamt zusammen. Häufig sind es auch sprachliche Probleme beim notwendigen Schriftverkehr und beim Ausfüllen von Formularen, die Menschen zur Caritas-Beratungsstelle führen.

Andere Beispiele nennt Wondrak-Brunen, mit denen Leute ihren Rat suchen: Wenn Familien beengt wohnen, sich drei Kinder ein Zimmer teilen müssen und eine größere Wohnung dringend benötigt wird. Doch in Fällen der Wohnungssuche sind der Caritas-Mitarbeiterin Grenzen gesetzt. „Bei der derzeitigen Wohnungsknappheit ist hier eine Unterstützung kaum noch möglich“, sagt Wondrak-Brunen. Sie weist auch auf die steigende Zahl an Personen mit Migrationshintergrund hin, die chronische gesundheitliche Probleme haben und deren Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt deshalb schlecht sind. Folglich müssen diese Menschen dauerhaft mit sehr wenig Geld auskommen.

Wondrak-Brunen berichtet auch von jüngeren Erwachsenen als neue Zielgruppe, die mit Fragen zur Arbeitssuche und zum Übergang von Schule und Beruf zur Beratungsstelle kommen. „Themen und Vorgänge werden zunehmend komplexer, weshalb die Beratungskontakte pro Fall steigen“, sagt sie. Und der Beratungsbedarf werde durch den Zuzug von Flüchtlingen weiter zunehmen, ist sie überzeugt.

Aber nicht nur Beratung bietet der Caritas-Sozialdienst an, sondern auch Projekte, um Menschen sozial und finanziell zu unterstützen. Dazu gehört der einmal im Monat im katholischen Gemeindehaus stattfindende offene Café-Treff, der ein Kooperationsprojekt mit der Kirchengemeinde ist.

Bei der Aktion „Guter Schulstart“ werden Schulranzen, die der Kiwanis-Club Lörrach spendet, kostenlos an bedürftige Familien gegeben. Und neu ist das Projekt „Zonta-Fonds“, bei dem Seniorinnen finanzielle Beihilfen ermöglicht werden.