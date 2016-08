Weil am Rhein. Am Kreisverkehr Alte Straße / Colmarer Straße finden von heute, Mittwoch, bis zum Sonntag, 4. September, in Friedlingen notwendige Reparaturarbeiten statt. Diese Arbeiten können nur unter einer Vollsperrung des Kreisverkehrs ausgeführt werden. Die Vollsperrung wird am Montag, 5. September, gegen 7 Uhr aufgehoben. Eine Umleitung für den Verkehr ist ausgeschildert. Sie erfolgt über die Bundesstraßen B 532, B 3 und B 317 sowie über die Lustgartenstraße. Informationen gibt es auch auf der Homepage www.weil-am-rhein.de