Weil am Rhein Conductix-Wampfler-Mitarbeiter messen sich mit anderen Firmen in Frankreich

In Annecy in Frankreich fanden die Corporate Games statt. Dabei treten Firmen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Sportarten wie Laufen und Schwimmen, aber auch Ausgefallenes wie Drachenbootfahren oder Stand-Up-Paddling waren im Angebot. Teamsportarten wie Petanque und Fußball durften auch nicht fehlen. Die Conductix-Wampfler-Gruppe nahm mit insgesamt 97 Teilnehmern an den Spielen teil. Mitarbeiter aus Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland und Schweden gingen an den Start. Davon waren 33 aus dem Hauptsitz in Weil am Rhein.

Erste Station nach der Fahrt mit dem Reisebus nach Ostfrankreich war der Besuch der Niederlassung in Belley. Nach einem Firmenrundgang durch Büros und Produktionsstätten stand ein gemütliches Barbecue auf dem Programm, bei dem sich die Kollegen aus den verschiedenen Ländergesellschaften besser kennenlernen konnten. Danach ging es weiter nach Annecy, wo am nächsten Tag die Corporate Games starteten. Die Conductix-Wampfler-Gruppe war mit Läufern, Schwimmern, Mountainbikern, Fußballern und Petanque-Spielern vertreten. Eine Mountainbikerin aus dem Center of Excellence (CoE) in Weil konnte sogar eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen.

Am zweiten Abend gab es für die etwa 5000 Teilnehmer eine „Games Party“, die mit einer Sportlerparade um den See begann. Am nächsten Tag fuhr der Reisebus dann zurück nach Weil am Rhein. Foto: zVg