Weil am Rhein D evise heißt: Talente fördern und ausbilden

Weil am Rhein. Bei einem Willkommensfrühstück wurden 21 neue engagierte und motivierte Auszubildende von den Leitungen und Ausbildungsverantwortlichen im Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach begrüßt. Acht davon beginnen ihre Ausbildung im Pflegeheim Markgräflerland.

Der Eigenbetrieb Heime – bestehend aus den Einrichtungen Markus-Pflüger-Zentrum in Wiechs, dem Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein, dem Pflegeheim Schloss Rheinweiler sowie dem ambulanten Dienst in Rheinweiler sieht als Ausbildungsbetrieb die Auszubildenden als Bereicherung für die kontinuierliche Weiterentwicklung. Engagierte Menschen bekommen die Möglichkeit, ins Berufsleben einzusteigen und professionell ausgebildet zu werden.

Die Auszubildenden absolvieren eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Altenpflege, die einjährige Ausbildung zur Altenpflegehilfe oder die Ausbildung zur Alltagsbetreuung. Im Markus Pflüger Zentrum in Wiechs besteht ebenso die Möglichkeit zur Ausbildung Heilerziehungspflege.

Der Eigenbetrieb Heime stellt bereits seit einigen Jahren Ausbildungsverantwortliche zur Verfügung, die die Arbeit mit den Auszubildenden und den ihnen zugeordneten Fachkräften koordinieren und mit den Altenpflegeschulen im Landkreis Lörrach sowie in Freiburg kooperieren. Sie leisten auch die pädagogische Begleitung, Beratung und Betreuung der Auszubildenden, Praxisanleitungen und Schülerpaten in engem Zusammenwirken mit berufspädagogisch weitergebildeten Fachkräften, die die spezielle Aufgabe der professionellen Praxisanleitung in der Altenpflege wahrnehmen.

Die Heim- und Pflegedienstleitungen streben jährlich eine steigende Zahl an Plätzen in Ausbildung sowie in Fort- und Weiterbildung von Fachkräften an – als Beitrag zur Sicherstellung des weiterhin steigenden Bedarfs an qualifiziertem Pflegefachpersonal.

Ab sofort können sich Interessenten für die Ausbildung im Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein für die dreijährige Altenpflegeausbildung im Frühjahr und Herbst 2018 direkt bei der Ausbildungsverantwortlichen Alexandra Scheib bewerben: E-Mail: alexandra.scheib@loerrach-landkreis.de, Tel. 07621/977 781.

Für die anderen Einrichtungen des Eigenbetriebs Heime:

E–Mail: eigenbetrieb.heime@loerrach-landkreis.de Tel: 07635/3136 0.