Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Nicht mehr benötigte Klaviere und andere Instrumente sollen wieder bespielt werden. Das ermöglicht seit einem Jahr Erwin Lang, der als Vermittler auftritt. Aktuell kümmert er sich um ein „Blasmonster“, das beim „Brückenfest“ Anfang Juli erklingen und danach auch für die Öffentlichkeit zu bestaunen sein soll.

Knapp ein Dutzend Instrumente hat Lang in den vergangen Monaten von früheren zu neuen Besitzern gelotst, das meiste waren Klaviere. Auf der einen Seite stehen Menschen, die aus Platz- oder ähnlichen Gründen keine Verwendung mehr dafür haben, auf der anderen Seite, Menschen und Einrichtungen, die kein Klavier haben. „Eltern können sich ansonsten in keinem Fall ein Instrument leisten“, weiß der Vermittler um nicht so gut betuchte Familien, die sich freuen. Auch ans Theodor-Heuss-Gymnasium hat er schon ein Klavier vermittelt. Voll funktionsfähig müssen die Instrument sein, außer, wie im Fall einer Haushaltsauflösung, das Instrument wird als Deko-Objekt in einer Kneipe aufgestellt.

Aktuell kümmert sich Lang um ein Cembalo, auf dem vormals Karl Hammer spielte, ein zuletzt in Weil am Rhein wohnender Theologe, der Pfarrer in Basel war. Aus Platzgründen will es dessen Witwe abgeben. Acht Monate sind ins Land gezogen, nun hat sich ein neuer Besitzer für das historische Tasteninstrument gefunden. Lang sucht noch nach einer günstigen Transportmöglichkeit.

An die richtige Stelle gestellt werden soll auch das „Blasmonster“. Geschaffen, also zusammengeschweißt hat die drei Tuben, zwei Posauen, vier Trompeten und zwei Waldhörner Franz Schüssele, der Gründer der badischen Musikgruppe „D’Gälfiäßer“ und auch Autor eines Buches über „Das Badnerlied“ ist. Auch mit dem ersten deutschen Gemüseorchester hat er Bekanntheit erlangt.

Das „Blasmonster“ soll nun an einen Interessierten abgegeben werden, der bis zum Brückenfest darauf spielt und dort dann vorspielt. Anschließend wünschen sich Schüssele und Lang einen Ort für die selbst hergestellte Instrumenten-Kombination, an dem die Öffentlichkeit diese bestaunen kann.

Im zweiten Jahr seiner ehrenamtlichen Arbeit als Instrumenten-Vermittler will Lang möglichst etwa ein Dutzend Instrumenten einen neuen Platz verschaffen. Interessierte können sich dazu auf eine Warteliste setzen lassen oder sich melden, falls sie eines abgeben wollen (Tel. 72364). Lang kommt dann vorbei, schießt ein Foto vom Instrument und ein junger Musiker testet das gute Stück. Anschließend beginnt die Suche nach einem neuen Besitzer.