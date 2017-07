Weil am Rhein „Das wird nicht mehr zu toppen sein“

Von Siegfried Feuchter

Das erste Projekt, mit dem Axel Moick in den Diensten der Stadt Weil am Rhein konfrontiert wurde, waren der Bau von Kanälen in Otterbach und in Ötlingen. Sein größtes Projekt während seiner 24-jährigen Tätigkeit war die Verlängerung der Tramlinie 8 und sein „schönstes“ die Dreiländerbrücke.

Weil am Rhein . Jetzt hat Axel Moick, Bauingenieur und langjährige Leiter der Tiefbauabteilung, die Stadt verlassen und beim Zweckverband Breitbandversorgung, dessen technischer Leiter er seit Montag ist, eine neue Herausforderung angenommen.

Als spannend und vielseitig beschreibt der 58-Jährige, der seit 2010 auch ehrenamtlicher Bürgermeister in Fischingen ist, im Rückblick seine Aufgaben in Weil am Rhein. Dies zumal, da Moick seit 2008 auch das Amt des technischen Werkleiters bei den Stadtwerken inne hatte. Kanäle, Straßen, Brücken, Straßenbahn – all dies umfasste sein Aufgaben- und Verantwortungsgebiet. „Ich musste ein breites Spektrum abdecken“, sagt der Mann, der nach seinem Studium zunächst bei der Bahn in Stuttgart tätig war, ehe es ihn zur Stadt Weil am Rhein verschlug. Ein Brückenbauer war Axel Moick im wahrsten Sinne des Wortes bereits bei der Bahn, denn auch dort hatte er es oft mit Verbindungen zu tun und galt als Brückenspezialist.

Umso mehr erfüllt es den 58-Jährigen mit Stolz, dass er auf Seiten der Stadt Weil am Rhein maßgeblich das außergewöhnliche Bauwerk Dreiländerbrücke mit seiner filigranen Kon­struktion von Anfang an hat begleiten und mit viel Engagement zur Umsetzung beitragen können. „Das war spannend und eine enorme Herausforderung“, sagt Moick mit Hinweis auf die extremen Stützweiten der weltweit längsten frei tragenden Fußgänger- und Radfahrbrücke. Die Zusammenarbeit mit Architekten und Baufirmen bezeichnet er rückblickend als harmonisch und sehr gut. Maßarbeit war bei diesem wichtigen Bauvorhaben, das ihn mit Vorlauf und Ausführung drei Jahre beschäftigte, gefragt. Wenn Axel ­Moick von seinem Lieblingsprojekt erzählt, kommt er ins Schwärmen, so faszinierend war die anspruchsvolle Aufgabe.

Ganz andere Schwierigkeiten taten sich beim größten Projekt auf, dem Bau der grenzüberschreitenden Tramlinie. Das Bauen in der Hauptstraße war bei dem hohen Verkehrsaufkommen eine besondere Herausforderung, die andere der Bau der Trambrücke über die Bahngleise bei laufendem Eisenbahnbetrieb. Und als „einmalig“ bezeichnet Moick die abknickende Straßenbahn in Friedlingen in einem Betonkreisel. Er ist überzeugt, dass die Erfolgsgschichte Straßenbahn in den nächsten Jahren mit der Verlängerung über die Friedensbrücke hinaus durch die Hauptstraße und eines Tages vielleicht auch über die Palmrainbrücke hinaus ins Elsass weitergeschrieben wird.

Noch schwieriger als der Bau der Trambrücke bezeichnet Moick die Realisierung des Dreizacks, der direkten Fußgängerverbindung zu den Bahnanlagen. Mitte 2018 soll das Millionenprojekt fertiggestellt sein. „Gerne hätte ich es bis zum Schluss begleitet. Doch nun ist alles anders gekommen“, sagt der passionierte Bauingenieur, dem dieser Beruf schon in die Wiege gelegt worden war. Denn sein Großvater war Architekt, sein Vater ebenso wie er Bauingenieur.

Zu den interessanten Aufgaben haben auch Vollausbau und Sanierung einiger Straßenprojekte und vor allem das noch nicht abgeschlossene Großprojekt Nordwestumfahrung gehört.

Axel Moick weiß, dass Dreiländerbrücke und Tram Projekte gewesen sind, die in seinem künftigen Berufsleben nicht mehr zu toppen sein werden. Gleichwohl blickt er mit Neugier und Vorfreude auf sein neues Tätigkeitsfeld, das ihn in den gesamten Landkreis Lörrach führen wird. Und zu seinen ersten Projekten gehört der Ausbau der Breitbandversorgung im Gewerbegebiet Rebgarten.

Gleichwohl schwingt Wehmut mit, wenn Axel Moick an die 24 abwechslungsreichen, spannenden Jahre in Weil am Rhein denkt. Dies zumal, da er, wie er betont, seine Arbeit geschätzt, mit seinen Kollegen im Bauamt und mit den Mitgliedern im Bauausschuss immer gerne zusammengerarbeitet habe.

Neben Beruf und Ehrenamt als Bürgermeister in Fischingen engagiert sich Axel Moick als Feuerwehrmann, außerdem gehört das Motorradfahren und das Mountainbiken zu seinen liebsten Hobbys, weil „man da die Landschaft genießen kann“.