Die Vorbereitungen für die 22. Ausbildungsbörse biegen auf die Zielgerade ein. Am Start sind am Wochenende insgesamt 135 Aussteller. Die beiden Organisatoren aus dem Rathaus, Andrea Steinebrunner und Personalchef Christoph Braun, geben im Gespräch mit Marco Fraune Einblicke in die größte Börse in der Region.

Weil am Rhein. An der Tür zum Büro prangt das Plakat zur Ausbildungsbörse, auch dahinter zeigt sich anhand von aufgestapelten T-Shirts mit dem Messe-Logo, worum sich das Duo aktuell intensiv kümmert.

Normalerweise könnten Sie sich einigermaßen entspannt zurücklehnen und auf das bewährte Konzept zurückgreifen. Wie ist der Stand der Vorbereitungen? Ist es ein Selbstläufer?

Was gibt es Neues auf der Ausbildungsbörse in diesem Jahr?

Wie hoch ist der Stammgastanteil auf Unternehmerseite?

In den Vorjahren sind Sie von einer Rekordmarke zur nächsten gehüpft. Nun sagen Sie, dass das Maximum erreicht wird. Mehr ist für den einzelnen Besucher nicht fassbar?

2500 Besucher bedeuten ebenfalls die Obergrenze, weil sich ansonsten alle auf den Füßen stehen?

Haben Sie noch am Raumkonzept gefeilt?

Ein tiefgreifender Wandel hat sich durch die Veränderungen beim Zahlenverhältnis Ausbildungsstellen zu Bewerbern vollzogen. Der Betrieb buhlt um die Bewerber. Wie macht sich das bei der Messe bemerkbar?

Erleichtert diese Entwicklung die Organisation der Messe?

Finden die Betriebe auch Azubis auf der Messe?

Frau Steinebrunner, Sie sind von Beginn an dabei. Was hat sich in dem knappen Vierteljahrhundert verändert?

Was müssen Sie in den letzten Tagen nun noch erledigen?

Und wann beginnt die Planung für 2017?