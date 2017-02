Von Siegfried Feuchter

Die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei auf der Autobahn zwischen Weil am Rhein und Müllheim sowie auf der A 98 zeigen Wirkung und bestätigen das in Friedlingen ansässige Verkehrskommissariat der Polizei: Die Unfallzahlen sind deutlich zurückgegangen.

Weil am Rhein. „Je mehr kontrolliert wird, desto weniger Geschwindigkeitsverstöße gibt es“, hatte bereits Mitte vergangenen Jahres Thomas Müller, Leiter des Verkehrskommissariats, gegenüber unserer Zeitung gesagt. Und Stefan Kranzer, sein Stellvertreter, belegt jetzt anhand von vorläufigen Zahlen diese Aussage. Denn die Unfallzahlen sind im zurückliegenden Jahr auf den Autobahnabschnitten, für die die Polizeibeamten des Verkehrskommissariat zuständig sind, merklich zurückgegangen. 226 Unfälle gab es auf der A 5 zwischen Weil am Rhein und Neuenburg sowie auf der A 98 zwischen Weil am Rhein und Rheinfelden im Jahr 2015. Im vergangenen Jahr gab es dagegen „nur“ noch 163 Crashs – also 63 weniger.

Diese Zahlen beziehen sich sowohl auf Unfälle mit Lastwagen wie auch auf die mit Personenwagen. 182 Autos waren 2015 in Unfälle verwickelt, während es im vergangenen Jahr 133, also 49 weniger, gab. Demnach stehen 44 Lkw-Unfälle in der Jahresbilanz.

Die erfreuliche Entwicklung kommentiert Kranzer mit den Worten: „Wir führen den deutlichen Rückgang auf unsere verstärkte Kontrolltätigkeit zurück.“ Denn die Beamten der Autobahnpolizei, die für Verkehrsunfälle, das Beseitigen von Verkehrsstörungen, die Stauüberwachung und Stauabsicherung sowie das Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten auf den Autobahnen zuständig sind, überwachten die Unfallschwerpunkte wie zum Beispiel das Autobahndreieck bei Märkt. Im Einsatz war dabei die Laserpistole. Diese flexiblen Kontrollen zeigen offensichtlich abschreckende Wirkung, wobei die Laserkontrolle nur dort eingesetzt wurde, wo Autofahrer erheblich das größtenteils geltende Tempolimit von 120 überschritten. Und das waren einige Verkehrsteilnehmer. Allein von Januar bis Ende Mai hatte die Polizei 310 Fahrverbote plus Bußgeld ausgesprochen, weil Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 40 und mehr Stundenkilometer überschritten.

Das Verkehrsaufkommen an Lastwagen nahm im vergangenen Jahr zu. 433 000 Brummis passierten am Autobahnzoll die Grenze in Richtung Schweiz – das waren 3000 mehr als 2015. In umgekehrter Richtung, also von der Schweiz nach Deutschland, waren es rund 600 Lastwagen weniger.

Das Mehr an Schwerlaster bei der Ausreise hat relativ wenig Auswirkungen auf die Stausituation vor der Grenze. Denn wie sagt Kranzer: „Lkw-Staus haben wir von Montag bis Freitag.“