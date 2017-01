Weil am Rhein. In der Gallery des Vitra Design Museums wird am Mittwoch, 13. Januar, um 18 Uhr eine neue Ausstellung mit dem Titel „The Brutalist Playground“ eröffnet.

Die Architektur des Brutalismus ist eine in den 1950er Jahren in Großbritannien begründete, umstrittene Tendenz der Nachkriegsmoderne, die mit expressiven Gebäudeformationen aus rohen Materialien eine kompromisslose Formensprache hervorbrachte. Im ganzen Land planten führende Architekten von Beton geprägte Großsiedlungen. Für die Ausstellung nutzten das Architekturkollektiv Assemble (Gewinner des Turner Prize 2015) und der Künstler Simon Terrill Archivmaterial des Royal Institute of British Architects (RIBA), um heute zerstörte „brutalistische“ Spielplätze neu zu erschaffen.