Von Marco Fraune

In der Notunterkunft in Haltingen hat sich der Betrieb eingespielt, doch Heimleiter Bernhard Heyl stört sich speziell am begrenzten Raum. Seit mehr als einem Jahr leben die Flüchtlinge in der Notunterkunft auf jeweils 4,5 Quadratmetern.

Die Notunterkunft in Alt-Weil wird Ende März geschlossen, doch die letzten Bewohner ziehen im Februar aus, damit die bisherige Gemeinschaftsunterkunft für die Anschlussunterbringung hergerichtet werden kann. Diese Woche sind daher sieben Bewohner von dort in die Notunterkunft in Haltingen gezogen, deren Container für insgesamt drei Jahre gemietet wurden. Hier sind nun etwa die Hälfte der 140 Bewohner im Alter zwischen 20 bis 30 Jahre. Mittlerweile gibt es nur noch einige wenige Syrer in der Unterkunft, eine Gruppe Afghanen, Iraker und viele Schwarzafrikaner, wobei die 35 Gambier die größte Gruppe bilden.

Weil am Rhein-Haltingen. „Die Menschen sind eingepfercht in Vierer-Zimmern und haben null Privatsphäre“, kritisiert Heyl, der bis Ende Juni die Notunterkunft leitet und dann als Geschäftsführer bei Chrischona International arbeiten wird. Einen Fernseher gibt es in der Unterkunft nicht, das vom Verein Freifunk Dreiländereck zur Verfügung gestellte WLAN läuft nicht störungsfrei, obwohl dies auch für Online-Deutsch-Programme benötigt wird. Viele der 140 Bewohner würden seit der Eröffnung des Provisoriums am 22. Dezember 2015 hier leben, wobei insgesamt 200 Plätze ausgewiesen sind, die aber Mitte dieses Jahres auf 100 reduziert werden sollen.

Die geringe Quadratmeterzahl pro Bewohner wird auch bis Ende dieses Jahres bleiben, wie Kreis-Sprecherin Mai-Kim Lâm erklärt. „Vom Land sind wir angehalten, nicht benötigte Kapazitäten abzubauen.“ Erst ab 2018 soll die Quadratmeterzahl auf sieben angehoben werden.

Morgens ist es ruhig in der Unterkunft. Die Kinder gehen in den Kindergarten oder in die Schule, die älteren besuchen Integrations- oder andere Kurse und einige gehen einem Minijob oder einer Vollzeitbeschäftigung nach.

Deutsch lernen Den Flüchtlingen rät der Heimleiter vor allem, Deutsch zu lernen, damit sie den Einstieg in die Berufsausbildung schaffen. Zugleich weiß der 55-Jährige, dass diese schnell Hilfsarbeiterjobs annehmen, bei denen sie den Mindestlohn erhalten. „Dabei kann mit einer Ausbildung eine Duldung in der Ausbildungszeit erreicht werden.“

Sei einem halben Jahr kann Heyl zumindest ein Schul- und Studienzimmer anbieten, wo die Ehrenamtlichen mit den Flüchtlingen Deutsch üben können. Auch der Rot-Kreuz-Raum in der Festhalle wird als kleiner Unterrichtsraum genutzt. „Das hat uns manchen Engpass überbrücken lassen.“

Polizei und Security Trotz der schwierigen Umstände beweisen die Flüchtlinge bislang Geduld und Ruhe, blickt der Heimleiter zurück. Die Polizei musste bislang ein halbes Dutzend Mal zur neben der Haltinger Festhalle liegenden Notunterkunft ausrücken, doch darunter seien mehrere unnötige Fälle gewesen. Ein paar Kandidaten, die vermutlich mal einen Joint rauchen, gebe es zwar. „Wir wollen aber nicht, dass es hier ein Drogenumschlagplatz wird. Das ist auch nicht der Fall.“ Daher erhält die Polizei regelmäßig die Wachbucheintragungen, die aber bisher Durchsuchungen nicht für erforderlich hielt. Das Thema Alkohol sorgte in der Unterkunft für wenig Probleme. In den Einzelfällen würden die Betroffenen vorgeladen.

Im Gespräch Die Konversation laufe durchweg auf Deutsch, unterstreicht Heyl. „Nach einem Jahr ist das jedem zuzumuten.“ Und es funktioniere auch. Er selbst will täglich mit den Bewohnern im Gespräch bleiben, damit Probleme direkt aus dem Weg geräumt werden können. Zwischen Heimleiter, den zwei Sozialpädagogen, den Security-Kräften und dem Hausmeister gebe es eine flache Hierarchie – ebenso wie zu den Bewohnern, setzt Heyl auf Gespräche. „Natürlich müssen wir die Hausordnung durchsetzen.“ Ehrenamtliches Engagement Dass trotz der engen räumlichen Bedingungen die Unterkunft von größeren Problemen verschont geblieben ist, führt Heyl auch auf das Engagement der Ehrenamtlichen zurück. „Es ist in Gemeinschaftswerk des ganzen Teams.“ Abschiebungen drohen Als Herausforderung erkennt er bereits, wenn es verstärkt zu Abschiebungen kommen wird. „Das verschlechtert die Stimmung.“ Die Belastung auf die Sozialarbeiter werde sich damit verstärken. Heimeiter geht Heyl selbst schätzt, die Menschen in den guten und schlechten Zeiten zu begleiten und das Beste für sie rauszuholen, zieht er ein Vierteljahr vor seinem Dienstende eine Bilanz. „Das werde ich schon vermissen, wenn ich gehe.“ Verzichten könne er hingegen auf den innerbehördlich zähen Prozess. „Insgesamt war es aber eine lehrreiche Zeit.“