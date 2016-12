Die Tourist-Information ist gefragt. Für zahlreiche Besucher der Stadt Weil am Rhein bildet das Büro an der Hauptstraße die erste Anlaufstelle, weiß Leiterin Daniela Heim. „Entsprechend vielseitig sind die Gästeanfragen.“

Weil am Rhein. Das ganze Jahr über informieren sich Tagestouristen, Architektur- und Kulturinteressierte, Urlauber, Geschäftsreisende, Durchreisende, Bürger und Neubürger bei Heim und ihren Kolleginnen. Die mit der Trameinführung und der Freigabe des Franken-Wechselkurses stark gestiegene Zahl der Schweizer Einkaufstouristen macht sich ebenfalls in der Tourist-Information bemerkbar.

Der Image- und Verkaufskatalog Weil am Rhein, der Leitfaden und informativer Verkaufshandbuch zugleich ist, geht ebenso über die Info-Theke wie Stadtpläne. „Auch der Museumspass ist sehr beliebt“, weiß die Leiterin. Im Zeitraum März bis Oktober verzeichnet die Tourist-Information darüber hinaus eine starke Nachfrage zu den Themen Radfahren und Wandern. Infos zu Führungen, oder was während eines dreistündigen Aufenthaltes unternommen werden kann, gehören auch zur Bandbreite der Nachfragen. „Vitra ist natürlich ein echter Magnet“, kennt Heim die besondere Anziehungskraft des Campus’.

Die Themen in der Tourist-Information sind vielfältig. Sie reicht von Infos zu Führungen über Ausflugsangeboten bis zu Aspekten wie Architektur, Geschäftsleben, Umlandinfos und Veranstaltungen sowie Erholung im Laguna. Der Rheinfall von Schaffhausen werde außerdem geografisch deutlich näher an Weil am Rhein verortet, weiß Heim um weitere Nachfragen, bei denen der Weg gewiesen wird. Ebenso ist dies der Fall, wenn auch schon einmal ein Radfahrer anruft, der nach dem richtigen Weg sucht. Eine Antwort auf die Frage nach der Auto-Fahrstrecke nach Düsseldorf gehört ebenfalls dazu.

Hinzu kommen auch noch Bürger, die auf der Suche nach einer neuen Wohnung in Weil sind, einen Hundekotbeutel abholen wollen oder ihren Strafzettel bezahlen möchten. Zum ärztlichen Angebot wollen Besucher zudem ebenso Auskunft wie zu Schlankheitskuren oder zu Reisen an die Ostsee. „Irgendwie will man weiterhelfen“, setzt Heim auf Auskünfte aller Art. Ein „wir sind nicht zuständig“ soll es nicht geben.

„Die Zahlen sind enorm gestiegen“, erkennt Heim eine Etablierung des Angebots und auch die Folgen des gestiegenen Einkaufstourismus. Sie selbst ist seit November 1998 in der Tourist-Info tätig, zuerst am Rathausplatz, was weniger zentral gelegen war. „Die ersten Jahre waren geprägt vom Aufbau“, erinnert sie daran, dass erst einmal eine Bestandsanalyse erfolgen musste, was für Besucher denn in Weil am Rhein interessant ist und sein könnte. Auch eine Zimmervermittlung wurde eingerichtet. Mittlerweile ist die heutige Stelle an der Hauptstraße, also in einer „1a-Lage“ angesiedelt. Dies hat zur Folge, dass die Tourist-Info nicht nur gezielt aufgesucht wird, sondern Besucher auch mal spontan vorbeikommen. Seit einem Monat stellt auch die Tourist-Information ein kostenloses freies W-LAN für Bürger und Gäste der Stadt zur Verfügung.

Anfragen gibt es direkt in der Info-Stelle, telefonisch oder per E-Mail. „Wir schauen, dass wir die angeforderten Infos noch am gleichen Tag versenden“, setzt Heim auf eine damit verbundene höhere Chance, dass Touristen nach Weil kommen.

Für 2017 hofft sie, dass die Gäste- und Übernachtungszahlen weiter steigen. „Das zeigt, dass wir touristisch gesehen eine gute Infrastruktur haben.“