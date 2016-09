Weil am Rhein-Haltingen. Die Bahn wird in den nächsten Jahren im Planfeststellungsabschnitt 9.2 Haltingen-Weil am Rhein für insgesamt rund 30 Millionen Euro Schallschutzmaßnahmen umsetzen. Derzeit errichtet sie zwischen der Eisenbahnüberführung Heldelinger Straße und der neuen Nordwestumfahrung bei Haltingen die erste 880 Meter lange und vier bis sechs Meter hohe Schutzwand. Am Montag, 5. September, werden die ersten Schallschutzwandelemente von Ortsvorsteher Michael Gleßner und Michael Scheck, Projektabschnittsleiter Streckenabschnitt 9 im Großprojekt Karlsruhe, eingehoben.