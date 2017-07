Weil am Rhein Die Herausforderungen annehmen

Zum Motto „Die Götter verlassen den Olymp“ feierten 88 Abiturienten ihren Abschluss. Bevor sie aber ihr Zeugnis in Händen halten konnten, bekamen sie inspirierende Worte mit auf den Weg, sich nicht nur um die eigenen – akademischen – Leistungen zu kümmern.

Weil am Rhein. „Ihr macht mir Mut“, sagte Direktor Dr. Martin Haas in seiner Dankesrede in Anspielung auf jene des Bundespräsidenten. In seiner 20-minütigen Ansprache erinnerte Haas nicht nur an die Erlebnisse während der gemeinsamen Berlin-Fahrt oder das vorbildliche Verhalten während der Prüfungen, sondern verwies auch immer wieder auf die Menschlichkeit, die Hilfsbereitschaft, den Zusammenhalt, den dieser Abi-Jahrgang gezeigt habe. „Seid mutig und sucht kommunikative Herausforderungen“, gab er als Rat mit auf den Weg. In Erinnerung an den Mauerfall und die vor zehn Jahren eingeweihte Dreiländerbrücke sollten die jungen Menschen ihr Bewusstsein für Grenzen offen halten, die als solche vielleicht noch gar nicht wahrgenommen werden.

Auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz richtete eine „große Bitte“ an die Abiturienten: Sie sollen sich nicht nur um das eigene Fortkommen, im Beruf oder Studium kümmern, sondern sich daran erinnern, dass „auf dieser Welt überhaupt nichts selbstverständlich“ sei, Errungenschaften wie die auch von Haas angesprochene freundschaftliche Beziehung zwischen Ländern etwas ist, das stets neu errungen werden müsse. „Dieses Land, dieses Europa braucht sie“, betonte er eindrücklich.

Zum Rückbesinnen regte Wolfgang Riedl im Namen des Elternbeirats an. Die Weggefährten, auch aus der Grundschulzeit, seien stets da, wenn es darauf ankomme. Mit einem Tortendiagramm verdeutlichte er, dass die meiste Zeit des Lebens darauf verwendet werde, an Vergangenes zu denken oder auf Kommendes zu schauen, dabei dürfte aber nicht vergessen werden, den Moment zu genießen, wofür etwa der Abiball stehe.

Mit dem Abitur, das „eines der Big Five“ im Leben sein könne, so Egbert Nitzsche vom Förderverein, sei ein wichtiges Ziel erreicht. Er riet den Abiturienten, sich Zeit zum Nachdenken zu nehmen, was die anderen vier großen Dinge in ihrem Leben sein könnten. Auch das „Geheimnis des Lebens“ verriet er. Natürlich gehören auch Tiefpunkte zur Entwicklung, aber die Lebenskurve sei eine Sinuskurve: Auf längere Sicht gesehen würden sogar die Tiefpunkte weiter oben liegen als vergangene Höhepunkte.

Für die Verleihung der Preise und Lobe verwies Direktor Haas auf zweierlei: nicht nur die „herausragenden Leistungen in den einzelnen Fächern“ sei dafür entscheidend, sondern auch das besondere Engagement für die Schule. 20 Abiturienten schlossen mit einer eins vor dem Komma ab, die Traumnote – noch dazu mit der exakt gleichen Punktzahl von 845 – bekamen gleich zwei Schülerinnen, ein Novum für das Kant-Gymnasium: Charlotte Alex und Anne Schnattinger.

Dem feierlichen Rahmen in der Sporthalle folgte ein gemütlicher Ausgang im Außenbereich.