Weil am Rhein Die Potenziale erschließen

Von Marco Fraune

Die Stadt macht weiter Dampf: Mit einer Info-Veranstaltung für die Haus- und Wohnungseigentümer des Stadtteils Leopoldshöhe erfolgt der Startschuss für das dritte energetische Quartierskonzept in Weil am Rhein. Gleichzeitig geht es um den Ausbau der Nahwärmeversorgung.

Weil am Rhein. Welchen Stellenwert das Thema in der Stadtverwaltung einnimmt, zeigte sich gestern bei der Pressekonferenz zur Info-Veranstaltung, die am Montag, 31. Juli, ab 19 Uhr im Rathaus stattfindet. Die Stadtspitze und die Stadtwerke betonten hier ebenso die Sinnhaftigkeit des Unterfangens wie auch Umweltberater Thomas Klug und Rolf Pfeifer, Geschäftsführer des beauftragten Büros „endura kommunal“, welches bereits mit dem energetischen Quartierskonzept für Friedlingen betraut wurde.

Auch beim dritten Konzept geht es bis Mitte 2018 darum, die Versorgung mit Wärme, Kälte und Strom unter die Lupe zu nehmen und diese weiterzuentwickeln. Das Quartier erstreckt sich dabei von der Bühlstraße bis zur Hauptstraße und dann bis zur B 3. Etwa 300 Eigentümer beziehungsweise Hausverwaltungen wurden angeschrieben.

Die Info-Veranstaltung richtet sich besonders an die Bürger. Größere Hausverwaltungen oder auch die Meag (Einkauf-Insel) oder die Cemagg (Dreiländergalerie) würden über andere Wege eingebunden. Nach der Info-Veranstaltung soll mit Fragebögen ein zweiter Impuls gesetzt werden. Der dritte richtet sich an die Hausverwaltungen, erläuterte Pfeifer das Verfahren.

„Menschen, die es am nötigsten haben“, will er ansprechen. Also diejenigen, die eine 30 Jahre und ältere Heizungsanlage besitzen und damit laut Gesetz nicht nur einen neuen Heizkessel benötigen, sondern auch 15 Prozent an Bio-Energie nachweisen müssen. „Dieses Potenzial zu erschließen, ist Aufgabe des Konzeptes.“

Hinzu kommt der Aspekt Energieeffizienz, also Dämmung, Fenster und Dach sowie die Solarthermie-Potenziale. Auch Thermografie-Aufnahmen sind wieder geplant. Der Betrieb von Blockheizkraftwerken findet ebenfalls Beachtung, so im Rathaus. Die großen städtischen Energieverbraucher sind ebenso im Blick, wie Erster Bürgermeister Christoph Huber erklärt. Sowohl Umweltberater Klug als auch OB Wolfgang Dietz betonen die Vorteile für die Bürger. Sollten sich diese ans Nahwärmenetz anschließen lassen, müssten sie sich um Neuregelungen bei der Gesetzgebung zum Einsatz von regenerativer Energie nicht mehr kümmern. Das sei dann Aufgabe der Stadtwerke.