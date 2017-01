Von Adrian Steineck

Einen multikulturellen Neujahrsempfang gab es am Samstag im Jugendcafé in Alt-Weil. Die Untergruppe „Begegnungen schaffen“ des Willkommenskreises hatte zum ersten Treffen im neuen Jahr eingeladen, das unter tatkräftiger Mitarbeit von Flüchtlingen zur geselligen Feier geriet.

Weil am Rhein. Gespannt blickten die beiden Jungen auf das Spielfeld vor ihnen, wo ihr Gegenüber seinen nächsten Zug machte. „Ja, super“, freute sich eines der Kinder, als ihr Spielpartner es nicht schaffte, einen weißen Mühlestein in eines der vier Löcher an den Ecken des Spielfeldes zu schnippen. Carrom heißt diese indische Billardvariante, die mit den Fingern gespielt wird. Die drei Spieler waren mit Herzblut bei der Sache. Dass es sich bei den Kindern um Ali, einen Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Alt-Weil, und seinen deutschen Freund, den Sohn der Willkommenskreishelfer Annett und Harald Hauf, handelte und ihr erwachsener Spielpartner noch einmal eine andere Nationalität und Sprache hat, fiel dabei nicht ins Gewicht. Alle drei hatten sichtlich Spaß am Spiel.

„Die Sprache spielt hier keine Rolle“, bestätigte Harald Hauf, der die regelmäßigen Keks-Treffen – die Abkürzung steht für Kommunikation, Erlebnis, Kochen und Spaß – mit organisiert. Dabei sei es besonders wichtig, eine Vertrauensbasis zu den Flüchtlingen aufzubauen und so etwas über deren Kultur zu lernen.

Dass das Konzept offenbar aufgeht, zeigte sich beim Rundgang durch das Jugendcafé. An einem Tisch bastelten die Eltern Girlanden, während im Obergeschoss die Kinder einen Malwettbewerb austrugen. Auch wurde vielerorts generationenübergreifend gespielt, egal ob Billard – diesmal die klassische Variante mit dem Queue – oder Tischkicker. Wer Hunger hatte, konnte sich am reichhaltigen Büffet bedienen, das neben einer Neujahrsbrezel auch Gebäck aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge enthielt. Ihre Wünsche für das neue Jahr konnten die Besucher an eine Wand des Jugendcafés schreiben.

Viele der Gäste kamen aus der Altweiler Gemeinschaftsunterkunft, die gegenüber dem Jugendcafé liegt und wo derzeit etwa 60 bis 70 Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak leben. Viele wissen noch nicht, ob sie in Deutschland bleiben dürfen, das drückt verständlicherweise die Stimmung. Aber die Hoffnung aufgeben, kommt nicht in Frage.

So auch nicht für Remzi Behluli, der mit seiner Frau Nerxhivan und den Kindern aus dem Kosovo kam. Das Paar lebt seit dreieinhalb Jahren in Deutschland, seit mehr als einem Jahr in Weil am Rhein. Es hilft bei den Keks-Treffen stets gerne mit. So kochte Nerxhivan Behluli Tee für die Gäste und verwöhnte sie mit Milchreis. Aber ob die Familie hier bleiben darf, ist noch unklar, die Härtefallkommission in Stuttgart hat eine eingereichte Petition über den Verbleib der Behlulis in Deutschland bereits einmal abschlägig beurteilt. Das ist ein Problem auch für das deutsche Helferteam, wie Harald Hauf sagt. „Es ist auch für uns schwierig, wenn Freundschaften zwischen Kindern und Eltern entstehen und diese durch eine Abschiebung auseinandergerissen werden.“

Der Willkommenskreis besteht aus vier Arbeitsgruppen und hat sich neben dem Schaffen von Begegnungen auch der Sprachförderung und der Begleitung im Alltag verschrieben. Ehrenamtliche Helfer seien stets willkommen, betont Hauf, zumal die Euphorie aus der Anfangszeit der Flüchtlingskrise bei vielen in der Bevölkerung mittlerweile etwas abgeklungen sei. Für dieses Jahr hoffe man, die bisher monatlich im Jugendcafé angebotenen Keks-Treffen in einem sechswöchigen Turnus veranstalten zu können.

n Wer den Helferkreis unterstützen möchte, findet im Internet unter www.willkommenskreis.jimdo.com weitere Informationen.