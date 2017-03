Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Der Weiler Filmemacher Peter Haidacher hat auf dem Videoportal Youtube einen neuen Kanal eröffnet. Zum Start ist dort ein Interview mit dem Gründer des Theaters am Mühlenrain, Erwin Sütterlin, sowie dem neuen Pächter Klaus-Peter Klein zu sehen, das Haidacher geführt hat.

Dies soll aber nur der Anfang sein, wie der 75-Jährige Filmemacher im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. „Alles, was Weil betrifft“, will er in bewegten Bildern auf dem Youtube-Kanal behandeln. Einige bekannte Persönlichkeiten aus Weil werden dabei vor der Kamera Rede und Antwort stehen, wie Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, kündigt Haidacher schon jetzt einen der Protagonisten an. „Es sollen Leute interviewt werden, die für Weil interessant sind.“

Unterstützung erhält der gebürtige Basler Haidacher, der mit seiner aus Haltingen stammenden Frau seit 2004 in Weil am Rhein wohnt und die Grenzstadt längst ins Herz geschlossen hat, von René Soland, einem Kameramann aus Basel. „Ich selbst bin als Reporter tätig“, beschreibt der 75-Jährige die Aufgabenverteilung. Zudem setzt er noch auf Thementipps aus der Bevölkerung. Gegebenenfalls könnten auch Beiträge von anderen Filmemachern auf dem Kanal veröffentlicht werden, will er hier dann eine Auswahl treffen.

„Wenn ich etwas über Weil mache, will ich, dass es möglichst viele Bürger erreicht“, setzt Haidacher auf eine gute Resonanz. Schließlich rechnet er mit einem Tag Arbeit für ein Video. Wie hoch die Klickzahl ausfallen soll, darauf will er sich nicht festlegen.

Da es sich bei dem Youtube-Projekt für den leidenschaftlichen und bestens ausgerüsteten Filmemacher um ein reines Hobby handelt, verfolgt er auch keine kommerziellen Interessen. „Jetzt gucke ich erst mal, wie es überhaupt anläuft“, ist er schon auf die Resonanz gespannt, die bisher positiv ausgefallen sei.

n Der Youtube-Kanal ist unter infoweilamrhein abrufbar. Wer Thementipps liefern oder Kontakt mit Peter Haidacher aufnehmen will, kann sich an ihn wenden: infoweilamrhein@gmx.de.