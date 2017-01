Von Marco Fraune

Die Probleme für Mütter werden größer: Von sechs in Weil am Rhein freiberuflich tätigen Hebammen ist eine vorzeitig in Rente gegangen, eine weitere nach Steinen gezogen. Speziell bei der Wochenbettbetreuung und Nachsorge klaffen nun größere Lücken in der Versorgung.

Weil am Rhein. Anna Wohler ist seit der Schließung des Geburtshauses in Lörrach Mitte vergangenen Jahres die einzige Hebamme im gesamten Landkreis Lörrach, die Hausgeburten ermöglicht. Bisher wohnte die engagierte Frau in Weil am Rhein und kümmerte sich hier auch um die Betreuung von Schwangeren und Müttern im Wochenbett. Da sie nun nach Steinen-Endenburg gezogen ist, kann sie sich um Weil nur noch um Frauen kümmern, die eine Hausgeburt wünschen.

Wegen Bürokratie die Arbeit eingestellt Außerdem hat zum Jahresanfang Cornelia Chiandetti-Arnold das Handtuch geworfen und ihre Tätigkeit beendet. Nach 33 Jahren als niedergelassene Hebamme in Weil am Rhein wollte sie sich nicht mehr der zuletzt durch die Krankenkasse geforderten ausufernden Bürokratie aussetzen. „Da ist mir der Kragen geplatzt.“ Im Rahmen des „Qualitätsmanagements“ habe sie sogar schildern müssen, wie sie ihren Anrufbeantworter bespricht.

Im Gegensatz zu einem Handwerker, den sie mit 40 bis 50 Euro brutto pro Stunde bezahlen muss, stünde bei Hebammen zum Schluss fast ein Zuschussgeschäft unterm Strich. „Ich habe für ein Taschengeld voll geschafft.“ Nachwuchs erkennt geringe Bezahlung Eine junge Kollegin, die sie als Nachfolgerin aufbauen wollte, habe aus diesem Grund Abstand von einer Tätigkeit in der Weiler Hebammen-Praxis genommen. Mit einer halben Stelle im Basler Kantonsspital komme sie auf mehr Geld. Schließlich müsse sie ihren Lebensunterhalt und den für ihre Kinder finanzieren. „Ob es in zehn Jahren noch freiberufliche Hebammen gibt, weiß ich nicht“, sorgt sich Chiandetti-Arnold. Pro Jahr gebe es im Landkreis Lörrach etwa zehn Prozent weniger Hebammen.

Zwei Vollzeit- und zwei Teilzeit-Hebammen in Weil Die Sprecherin der Hebammen im Kreis, die Weiler Hebamme Rita Lechner, ist mit Claudia Voitl die einzige 100-Prozent-Kraft für Weil am Rhein. Hinzu kommen noch zwei in Teilzeit freiberuflich tätige Hebammen. Viele Frauen würden sich zwar Kurse wie die Rückbildungsgymnastik oder ganz besonders die Wochenbettbetreuung wünschen, doch dafür gebe es nun nicht mehr genug Hebammen.

Mehr Mütter bekommen keine Nachsorge-Hebamme Auf etwa 70 Prozent schätzt Lechner den Anteil der Mütter, die noch eine Nachsorge-Hebamme haben. Speziell Frauen im Wochenbett, die ohne familiären Anschluss in der Stadt wohnen, hätten dann ein Problem. „Sie sind wirklich aufgeschmissen.“ Erschwerend komme hinzu, dass die Liegezeiten in der Geburtsklinik von früher einmal zehn Tagen auf etwa drei gesunken seien. „Eine aufsuchende Betreuung zuhause ist da hilfreich.“

Nur eine Hebamme macht Hausgeburten möglich Direkt das Kind in den eigenen vier Wänden zur Welt zu bringen, diesem Wunsch kommt im gesamten Landkreis nur die vormalige Weilerin Wohler nach, wofür sie allein mit etwa 7000 Euro bei der Haftpflichtversicherung in Vorleistung gehen muss. Die körperliche Belastung bildet ebenso ein großes Problem. Seit Schließung des Lörracher Geburtshauses hat sie im Durchschnitt drei Hausgeburten pro Monat ermöglicht. Vielen weiteren Schwangeren musste sie absagen, da die reguläre Arbeit noch zusätzlich zu leisten ist und Kraft kostet. „Ich habe keine Nachfrageprobleme“, erkärt sie mit einer Portion Galgenhumor.

Die Frauen würden sich eine Hausgeburt wünschen, da es dann eine 1:1-Betreuung gibt. „Die Sorge, alleine gelassen zu werden und dass nicht notwendige Interventionen erfolgen, ist groß“, weiß Wohler um die Nachfrage. Außerdem sei diese auch insgesamt positiver zu bewerten, verweist sie auf entsprechende Studien.

Hebammen müssten aber wirklich von der Sache überzeugt sein. „Es braucht hohen Einsatz.“ Das Privatleben sei wegen der ständigen Erreichbarkeit ebenso eingeschränkt wie die berufliche Tätigkeit durch die Bürokratie und das Qualitätsmanagement-System belastet. Wohler wünscht sich daher eine zweite Hebamme, die Hausgeburten durchführt. Doch: „Aktuell sehe ich keinen Lichtstreif am Horizont.“