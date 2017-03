Weil am Rhein-Haltingen (sif). Jetzt steht fest, wie der bisherige Rewe-Markt an der Gewerbestraße in Haltingen genutzt wird, wenn dieser in etwa zwei Wochen in seinen großen Neubau an der Freiburger Straße umgezogen ist. Der Drogeriekonzern „dm“ will künftig die knapp unter 900 Quadratmeter große Verkaufsfläche belegen und dort eine neue Drogeriefiliale eröffnen.

Das bestätigte gestern auf Anfrage unserer Zeitung Peter Gutas, Expansionsleiter von Rewe Süd. Allerdings fügte er hinzu, dass der Vertrag mit „dm“ noch nicht unterschrieben sei. In Kürze solle dies jedoch geschehen. Nach Angaben von Gutas wird der bisherige Lebensmittelmarkt auf die Bedürfnisse von „dm“ umgebaut und renoviert. Dies dürfte zwei Monate dauern, sodass der neue Drogeriemarkt in Haltingen noch im Mai oder im Juni eröffnet werden könnte. Der nächste dm-Drogeriemarkt befindet sich in Eimeldingen, also in knapp zwei Kilometer Entfernung. Außerdem gibt es noch im Rhein-Center in Friedlingen eine dm-Filiale.

Der neue, mehr als doppelt so große Rewe-Markt wird am Dienstag, 21. März, um 7 Uhr seine Pforten öffnen. Nach Angaben von Christian Timis, bei Rewe für den Bereich Expansion zuständig, sind im bisherigen Markt an der Gewerbestraße rund 20 Mitarbeiter beschäftigt. Diese würden alle in den neuen Supermarkt, der eine Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern hat und entsprechend mehr Personal benötigt, übernommen. Timis geht von bis zu 40 Mitarbeitern aus.