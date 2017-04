Weil am Rhein Doch noch ein Sonntagsverkauf?

Neue Ideen zur Belebung suchen die Mitglieder von Weil-aktiv. Im Mittelpunkt einer Diskussion unter Leitung von Klaus-Michael Effert bei der schwach besuchten Versammlung am Montagabend stand das Thema verkaufsoffener Sonntag. Möglicherweise klinkt sich Weil-aktiv beim Bläserfestival in einer Form ein.

Weil am Rhein (sc). Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes ist es notwendig, dass ein verkaufsoffener Sonntag parallel zu einer Veranstaltung mit Messe- oder Marktcharakter durchgeführt wird. „Die Hürden sind hoch“, sagte Effert.

Mit den Verantwortlichen der Einkaufinsel und des Rheincenters habe er bereits gesprochen. Fakt sei, dass es in Weil am Rhein mit seiner fast fünf Kilometer langen Hauptstraße schwierig sei, ein solches Event zu organisieren. In den Orten Binzen oder Haltingen sei dies einfacher, zumal der Zusammenhalt unter den Händlern nicht mit dem in Weil am Rhein vergleichbar sei. Hier sieht Effert ein weiteres Problem und hofft auf mehr Gemeinsamkeit. Auch wünschte sich der Vorsitzende etwas mehr Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Dies vor dem Hintergrund, dass der Handel mit zu einem lebendigen und erfolgreichen Bild der Stadt beitrage.

In Löffingen beispielsweise sei dies in bemerkenswerter Art der Fall, sagte Bernd Hörenz von Optik Burkart. Dort trage die Gemeinde in besonderem Maße, auch finanziell, zum Gelingen von solchen Veranstaltungen bei.

Das Interesse an der Versammlung mit sechs teilnehmenden Einzelhändlern sowie wenigen Vorstandsmitgliedern war gering. Ihm fehle das Verständnis dafür, warum eine derart positive Veranstaltung wie ein verkaufsoffener Sonntag nicht stattfinden solle, sagte Axel Teubner, Inhaber des Modehauses Ermuth. Er war mit den bisherigen verkaufsoffenen Sonntagen immer zufrieden. Er fände es schade, wenn diese Chance nicht genutzt würde. Teubner empfahl, ein Paket zu schnüren und sich auf die Suche nach einer geeigneten Person zu machen, die einen solchen Aktionstag umsetzt.

Martin Frey von Gemo-Sport, der von Anfang an dabei ist, konnte sich das „mangelnde Interesse“ auch nicht erklären, zumal auch er mit dem Ergebnis der Verkaufssonntage stets zufrieden war.

Positiv und für den Einzelhandel chancenreich sah ebenso Michael Seilnacht einen verkaufsoffenen Sonntag. Man könne sich vorstellen, so das Ergebnis der Diskussion, sollte es mit einem verkaufsoffenen Sonntag nicht klappen, dass man im Rahmen des Bläserfestivals am Samstagabend die Geschäfte bis etwa 22 Uhr geöffnet hält. Der Synergieeffekt sei nicht zu unterschätzen, sagte Effert und fügte hinzu: „Wir arbeiten daran.“ Die Chance zu zeigen „Wir halten zusammen und präsentieren uns gemeinsam als aktiven Einzelhandel“, dürfe nicht vertan werden, betonte der Vorsitzende.