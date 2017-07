Weil am Rhein Drei Jahre für einen Strommast

Von Marco Fraune

Weil am Rhein-Haltingen. Ein umgestürzter Strommast sorgt am Dorfwegli in Haltingen für Verärgerung unter Anwohnern. Der Netzbetreiber ED Netze räumt gegenüber unserer Zeitung Fehler und Fehleinschätzungen ein. „Das hätte nicht passieren dürfen“, erklärt Pressesprecher Alexander Lennemann.

Nachdem vor etwa drei Jahren ein Auto gegen den Holzmast gefahren war, befand sich dieser bereits in Schieflage, erinnert sich die mittlerweile verärgerte Anwohnerin Elke Jarchow. Obwohl Energiedienst darauf hingewiesen worden sei, dass die Gefahr eines Umsturzes des Masten besteht, habe sich nichts getan. Der für die Versorgung mehrerer Häuser zentrale Strommast sei trotz mehrfacher Bitte und Anmahnungen aus der Nachbarschaft nicht gerichtet worden. Zuletzt hatte sogar ein ED-Mitarbeiter am 5. Juli den Mast unter die Lupe genommen, doch die Standfestigkeit festgestellt.

Eine Fehleinschätzung, wie sich nur vier Tage später herausstellen sollte. Der Strommast fiel um, zum Glück war aber nur ein Sachschaden die Folge. „Das Personal hat die Situation falsch eingeschätzt“, räumt ED-Sprecher Lennemann ein. „Das bedauern wir zutiefst“, entschuldigt er sich zugleich bei den Anwohnern, denen nun auch über den Postweg eine unbürokratische Regulierung der entstandenen Schäden versprochen werde. In der nächsten Woche soll ein beauftragtes Unternehmen zudem einen neuen Holzmast für die Mittelspannungsleitung (400 Kilovolt) aufstellen. Seit dem Umsturz des Masten sichere ein Provisorium die Leitung.

Dass ED Netze zwei Wochen benötigt hat, um einen eigenen Mitarbeiter vorbeizuschicken und die rechtliche Situation zu klären, kann Anwohnerin Jarchow nicht nachvollziehen. Und nun dauere es nochmals eine Woche, bis der neue Mast stehe.

„Die gegebene Situation in Verbindung mit der momentanen stürmischen Wetterlage halte ich für gefährlich und daher untragbar“, hatte sie bereits zuvor dem Unternehmen mitgeteilt. Nachdem dieses ihr widersprüchliche Aussagen geliefert habe und windige Witterung herrschte, schaltete sie die Presse ein. „Es ist besorgniserregend, wenn ein Betrieb, von dem alle abhängig sind, so arbeitet und mit den Kunden so kommuniziert.“

ED-Sprecher Lennemann kann die Verärgerung der Anwohnerin verstehen. Warum so lange nicht Hand an den schrägen Strommast angelegt wurde, kann er nicht sagen. Eigentlich sei eine Drittfirma schon vor längerem damit beauftragt worden, den Mast auszuwechseln. Bei dieser habe sich „aus irgendwelchen Gründen“ die Arbeit verzögert. Doch ED habe auch nicht ordentlich nachgefragt. „Es hat an Kontrolle gefehlt.“

Zugleich spricht Lennemann von einem Einzelfall, denn solch einen Sachverhalt habe es in den zurückliegenden Jahren nicht gegeben. „Die Auswechslung hätte eher passieren müssen.“