Weil am Rhein Drei Männer streiten heftig

Weil am Rhein. In einer Gaststätte in Friedlingen gerieten am Dienstagabend mindestens drei Männer aneinander. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Auch ein Bierglas soll im Spiel gewesen sein, das einem 24-jährigen auf den Kopf geschlagen worden sein soll.

Beim Eintreffen der Polizei war nur noch der 24-Jährige da, die zwei anderen Personen waren geflüchtet. Das DRK war ebenso vor Ort und versorgte den Verletzten, der stark blutete.