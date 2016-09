Weil am Rhein-Ötlingen (jas). Einmal Gold, einmal Silber und einmal Bonze: Bei der weltweit größten Weinbewertung, der „Austrian Wine Challange“ (AWC) in Wien, hat das Ötlinger Weingut Vinessli von Dieter und Sabine Rösch ordentlich gepunktet. Drei Weißweine reichte das mit 54 Ar kleinste Weingut der Region, aber das größte in Ötlingen, zur Blindverkostung durch Experten ein, und alle drei erhielten eine Medaille. „Das ist ein tolles Geschenk zum zehnjährigen Bestehen unseres Weinguts“, freute sich gestern Dieter Rösch. Insgesamt 12 826 Weine hatten 1866 Produzenten aus 41 Ländern in diesem Jahr zum Wettbewerb in Wien eingereicht. Mit einer Goldmedaille bedachte die Jury nun die 2015er Chardonnay-Auslese des Ötlinger Weinguts. Silber erhielt die 2015er Spätlese der pilzresistenten Rebsorte Helios, und der 2015er Gutedel-Kabinett darf sich künftig mit einer Bronze-Medaille schmücken. Medaillen der AWC sind von der EU als offizielle Weinauszeichnungen anerkannt. Sie dürfen an Weinflaschen angebracht werden. Vor drei Jahren hatte ein Chardonnay von „Vinessli“ bereits eine Silbermedaille bei AWC gewonnen, jeweils Bronze gab es dann 2014 für einen Helios und einen Gutedel. Dass die guten Ergebnisse wieder gesteigert werden konnten, freut Dieter Rösch besonders, zumal es auch bei kleineren Wettbewerben stets gute Noten gab. Für ihn und seine Frau Sabine sind die neuerlichen Auszeichnungen denn auch Ansporn, weiter auf hohe Qualität zu setzen. „Klein aber fein“ sei ohnehin immer sei Motto gewesen, sagt Dieter Rösch, der als gelernter Landwirt erst über Umwege zum Winzer wurde. Weil der elterliche Betrieb zu klein war, sattelte Rösch zum Flugzeugmechaniker um, war als Berufssoldat bei der Luftwaffe und flog als Co-Pilot im Hubschrauber Rettungseinsätze im Hochgebirge, aber auch prominente Politiker, unter anderem Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Weitere berufliche Chancen eröffnete ihm eine Elektronik-Ausbildung, bevor er nach 17 Jahren bei der Bundeswehr für zehn Jahre zum deutsch-französischen ISL nach Saint-Louis ging. Als er wegen der Fliegerei mit 53 Jahren in Rente gehen konnte, wagte Rösch mit seiner Frau Sabine den Neuanfang als Winzer – mit den familieneigenen 54 Ar Reben in Ötlingen. Rund 4000 Flaschen werden im Jahr produziert. Früh hat Rösch zudem auf pilzresistente Sorten des Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg gesetzt, auf den weißen Helios und den roten Cabernet Carbon. Bislang hat ihm der Erfolg Recht gegeben.