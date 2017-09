Weil am Rhein Drei Verletzte und Schaden bei Verkehrsunfall

Nachrichten-Ticker

16:40 UN-Dringlichkeitssitzung zu Nordkoreas Atomtest begonnen

New York - Nach Nordkoreas jüngstem Atomtest ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Noch vor Beginn der mit Spannung erwarteten Runde hatten der französische und der britische UN-Botschafter weitere "robuste" Sanktionen gegen das Regime in Pjöngjang gefordert. Auch die Europäische Union sollte mehr Druck auf Nordkorea ausüben und dessen Machthaber Kim Jong Un so an den Verhandlungstisch zurückholen, sagte Frankreichs UN-Botschafter Francois Delattre zu Journalisten.

16:10 Texas räumt nach "Harvey" auf

Houston - "Harvey" ist kaum vorüber, da gilt auch in den USA "Irma" größte Aufmerksamkeit: Der Hurrikan hat sich über dem Atlantik zusammengebraut. Die nächsten Tage sind entscheidend für seinen Verlauf. Bislang ist noch unklar, ob der Sturm - ein Hurrikan der drittstärksten von fünf Stufen - überhaupt die US-Küste ansteuern wird. Die Schadensprognosen für die von "Harvey" verwüsteten Gebiete in Texas werden immer düsterer. Der Gouverneur des US-Staates, Greg Abbott, schätzte die Kosten für den Wiederaufbau auf bis zu 180 Milliarden Dollar.

16:03 "Bild": Steinhaus pfeift erstes Bundesliga-Spiel in Berlin

Frankfurt/Main - Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus soll einem "Bild"-Bericht zufolge bei der Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen am Sonntag erstmals in der Bundesliga pfeifen. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte dies allerdings nicht und verwies auf die Bekanntmachung der Ansetzungen am Donnerstag. Steinhaus ist die erste Frau, die in den Kreis der Referees im Oberhaus aufgenommen wurde. An den beiden ersten Spieltagen war sie jedoch nur in der 3. und 2. Liga zum Einsatz gekommen.

15:22 Schwedens Baby-Prinz heißt Gabriel Carl Walther

Stockholm (dpa) – Der neugeborene schwedische Prinz bekommt den Namen Gabriel Carl Walther. Der Sohn von Prinz Carl Philip wird außerdem Herzog von Dalarna, der Heimat-Provinz seiner Mutter Sofia nordwestlich von Stockholm. Das teilte König Carl XVI. Gustaf der schwedischen Regierung mit. Gabriel - so der Rufname - war am 31. August geboren worden. Das wenige Tage alte Baby ist der zweite Sohn von Carl Philip und Sofia und das sechste Enkelkind des schwedischen Königspaars Carl XVI. Gustaf und Silvia.

14:53 Bisher keine Festnahmen nach Nazi-Eklat in Prag

Prag - Während der Nazi-Eklat beim WM-Qualifikationsspiel vom vergangenen Freitag in Deutschland hohe Wellen schlägt, hat der Vorfall im Gastgeberland Tschechien bisher kaum für Schlagzeilen gesorgt. "Ich höre davon zum ersten Mal", sagte eine Polizeisprecherin in Prag auf die Frage nach möglichen Ermittlungsverfahren gegen deutsche Hooligans. Bisher habe es keine Festnahmen in Prag gegeben. Bei dem Spiel hatten nach Medienberichten deutsche Hooligans nationalsozialistische Lieder gesungen, "Sieg Heil"-Rufe gegrölt und Nationalspieler Timo Werner beleidigt.