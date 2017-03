Weil am Rhein Dreister Ladendieb

Weil am Rhein. In einem Einkaufsmarkt im Rheincenter in Friedlingen wurde am Freitag gegen 17 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Frankreich von einer Ladendetektivin dabei beobachtet, wie er insgesamt 40 Packungen Zigaretten in eine Plastiktüte steckte, die Kassensperre an einer geschlossenen Kasse überstieg und sich in Richtung Ausgang davon machen wollte, teilt die Polizei mit.

Durch den herbeigerufenen Marktleiter konnte der Mann eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Mann wird wegen des Diebstahls angezeigt.