Weil am Rhein DRK zufrieden: 461 Blutspender an zwei Tagen

Weil am Rhein. „Die Spendenbereitschaft konnte wieder leicht zulegen“, zieht Andreas Arendt, stellvertretender DRK-Vorsitzender und Verantwortlicher für die Blutspendeaktionen in Weil am Rhein, eine zufriedenstellende Bilanz. 461 Spendenwillige kamen an den beiden Tagen ins katholische Gemeindehaus.

51 davon waren Erstspender, freute sich der DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen. Oft seien es junge Erwachsene, die ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und somit Blutspenden dürfen. Arendt bedankte sich bei allen Spendern für ihre Bereitschaft, freiwillig und unentgeltlich Blut zu spenden. Dies sei in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch das neue Küchenteam um Sozialdienstleiterin Nicole Sütterlin habe einen eindrucksvollen Start an den Tag gelegt.

Arendt ermutigt Spender, bei der nächstn Aktion am 20. April kommenden Jahres wieder zur Blutspendenaktion zu kommen und dabei möglichst noch neue Erstspender mitzubringen. Denn Blut werde immer benötigt.