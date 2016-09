Weil am Rhein. Wieder einmal auf Diebestour sind zwei Osteuropäer gegangen, die derzeit in einer Unterkunft im Landkreis Lörrach untergebracht sind. Die beiden Georgier, die laut Polizei in der Vergangenheit immer wieder durch die Begehung von Straftaten auffielen und einen ins Gefängnis brachte, schlugen am Donnerstagnachmittag in Friedlingen erneut zu. In raffinierter Art und Weise entwendeten sie in einem Einkaufsmarkt eine größere Menge Tabak und dazu einen Rucksack, in dem ein Teil des Diebesgutes verstaut wurde. Das restliche Diebesgut versteckte das Duo in einer präparierten Jacke und in einem zweiten Rucksack. Danach flüchteten die beiden Täter, da sie entdeckt wurden. Einer gab einer Kundin seine Jacke mit dem Diebesgut. Die verdutzte Frau übergab diese der Ladendetektivin, welche die Polizei alarmierte. Die Täter wurden später an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet festgenommen.