Weil am Rhein. Die Stadtbibliothek bietet zahlreiche Medien zum Thema „Flüchtlinge“ zur Ausleihe an. Die Bandbreite ist vielfältig. Diese reicht von Titeln wie „Refugees welcome! die Geschichte einer gelungenen Integration: so können Sie Flüchtlingen helfen“, „Flüchtlinge verstehen: wer sie sind, was sie von uns unterscheidet und was das für uns bedeutet“, „Wir schaffen es nicht: eine Flüchtlingshelferin erklärt, warum die Flüchtlingskrise Deutschland überfordert“ bis zu Büchern wie „50 Vorurteile in der Flüchtlingskrise auf dem Prüfstand: ein Faktencheck“, „Ausländerrecht, Migrations- und Flüchtlingsrecht“ oder „Ich komm auf Deutschland zu: ein Syrer über seine neue Heimat“. Außerdem gibt es Ratgeber wie „Willkommen in unserer Kita: Spiele und Methoden für eine gelungene Integration“.

Das Buch „Kinder mit Fluchterfahrung in der Kita“ enthält Hintergrundinformationen zur rechtlichen, finanziellen, psychischen und soziokulturellen Situation von Flüchtlingskindern und ihren Familien und den Auswirkungen auf den Alltag in der Kita. Zu finden ist zudem die Biografie von Rupert Neudeck „In uns allen steckt ein Flüchtling“: die weltweiten Hilfseinsätze des im verstorbenen Rupert Neudeck, der sich ein Leben lang für seine Mitmenschen eingesetzt hat, unter anderem mit der Rettung von Flüchtlingen, den vietnamesischen Boat People.

In dem Buch „Deutschland: erste Informationen für Flüchtlinge“ erhalten Flüchtlinge aus arabischsprachigen Ländern Informationen über Deutschland: grundlegende Fakten, rechtliche Fragen, ethische Gesichtspunkte. Sämtliche Texte sind in deutsch und arabisch zu lesen.

Zum Thema werden auch E-Books angeboten, beispielsweise „Bekenntnisse eines Menschenhändlers: das Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen“ oder „Die Flüchtlingskrise. Ursachen, Konflikte, Folgen“.

Seit vergangenem Jahr bietet die Stadtbibliothek auch 24 arabische Kinderbücher zur Ausleihe an. Außerdem stehen mehr als 50 Medien „Deutsch als Fremdsprache“ zur Auswahl, beispielsweise „Deutsch-Test für Zuwanderer“. Einige davon mit Audio-CDs zum Trainieren der Bereiche Hören und Sprechen.

Auch ein „deutsches Bildwörterbuch“ zum Selbststudium für Erwachsene kann ausgeliehen werden: Nach Themen sortiert, kann der Grundwortschatz anhand von Abbildungen gelernt und auf CDs auch gehört werden.

DVDs mit Untertiteln sind eine Möglichkeit, die deutsche oder eine andere Sprache auf unterhaltsame Art zu lernen, so Ellen Benz. Die Stadtbibliothek bietet mit inzwischen mehr als 4200 DVDs eine breite Auswahl an.