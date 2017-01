Mit Blick auf die demografische Entwicklung, wonach die Gesellschaft immer älter wird, sieht die SPD-Fraktion die Notwendigkeit des Baus weiterer Altenwohnungen. Fraktionssprecher Johannes Foege hat jüngst in seiner Haushaltsrede auch ein Altenheim in Haltingen ins Gespräch gebracht.

Weil am Rhein (sif). „So werbewirksam für die Stadt Weil am Rhein als Wirtschaftsstandort die Maßnahmen im Zusammenhang mit der kinderfreundlichen Kommune auch sein mögen, wir stehen in der Verantwortung auch für die älter werdende Gesellschaft. Der Trend zur Rentner-Republik wird auch bei uns in der boomenden Wirtschaftszone um Basel herum seine Auswirkungen haben“, sagte Foege. Die SPD mache sich deshalb in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit dem Landkreis Lörrach für Maßnahmen stark, die „den älteren Mitbürgern die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen“. Foege weist in dem Zusammenhang auf den Teilhabeplan hin, den derzeit der Landkreis erarbeitet. Dieser müsse dann auch in Weil am Rhein umgesetzt werden.

Weil Wohnungen mit Pflege mehr denn je ein Thema bleiben, sehen die Sozialdemokraten die Notwendigkeit, bei der Umsetzung von Bebauungsplänen in Haltingen auch Altenwohnungen vorzusehen. Darüber hinaus, so Foege, müsse man gegebenenfalls auch an ein weiteres Alten- und Pflegeheim in Weils größtem Stadtteil denken, da es bislang solche Einrichtungen nur in der Kernstadt gebe. „Die Nähe zum gewohnten Umfeld ist ein wichtiger Aspekt für die Lebensqualität im Alter“, betonte Fraktionssprecher Foege.