Weil am Rhein Ein Blick hinter die Kulissen

Am „Tag der offenen Tür“ im Theater am Mühlenrain (TAM) hatten die Besucher am vergangenen Sonntag die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken, mit den Schauspielern zu sprechen und kleine Sequenzen aus unterschiedlichen Stücken zu genießen.

Weil am Rhein (sc). Das Angebot an diesem Tag, eine Tanzmeditation, einen Ausschnitt aus den Märchen Schneewittchen und Rotkäppchen oder die Komödie „Häxxeschüss“ anzusehen, nutzten die Besucher, die zum TAM strömten.

Auch Märchen sind interessant und lehrreich: So wird beispielsweise in dem von Sandra Trefzer und Emine Akman aufgeführten Stück Rotkäppchen gleichsam wie in einer Metapher transportiert, dass Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit oft ausgenutzt und missbraucht werden.

Die überaus amüsante Komödie „Häxxeschüss“ wird noch am 21., 22. und 30. April sowie am 5., 13. und 14. Mai zu sehen sein. Der Vorverkauf findet in der Buchhandlung Lindow in der Hinterdorfstraße in Alt-Weil statt. „Ich habe zum Ziel, das bisherige Angebot im gleichen Stil weiterzuführen“, sagte Theaterleiter Klaus-Peter Klein, der in vielen Stücken als Schauspieler zu sehen sein wird. Das Hauptaugenmerk werde auf den Komödien liegen, aber auch eigene Stücke will Klein dem Publikum präsentieren.

Daneben werden beispielsweise die „Knastbrüder“ zu sehen und zu hören sein und die Brezelstädter Laienbühne wird ein Gastspiel im TAM geben.

Gemeinsam mit Schauspielerin Akman wird Klein außerdem das Angebot für Kinder ausbauen sowie Kurse anbieten. „Das TAM soll eine Anlaufstelle für die ganze Familie von klein bis groß werden“, sagt Klein, der an diesem Nachmittag kaum zur Ruhe kam. Immer wieder trafen Besucher ein und gratulieren dem neuen Theaterleiter, der diese Aufgabe Anfang März übernommen hat.

Unterstützt wird Klein bei seinem Vorhaben auch von seiner Frau Beate und seinem Sohn Lukas, die beide im Hintergrund zum Wohle des TAM wirken. Angesichts des bisherigen großen Zuspruchs und dem Interesse der Theaterbesucher freut sich Klein auf seine Aufgabe, das TAM zu einer „Institution“ in Weil am Rhein und der Region zu machen.