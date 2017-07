Weil am Rhein Ein buntes Miteinander

Ein volles Programm und bekannte Personen: Das Stadtteilfest „Miteinander 2017“ bietet wieder einiges in Friedlingen.

Weil am Rhein. Im Hof des Stadtteilzentrums an der Riedlistraße erstreckt sich am Sonntag, 23. Juli, das Unterhaltungsprogramm von 15 bis 19 Uhr. Für dieses zeigt sich Gerhard Laux vom Stadtteilverein Weil am Rhein-Friedlingen verantwortlich, für die Spendensammlung (Tombola, Preise) seine Mitstreiterin Inge Thamerus.

Der Startschuss erfolgt durch Gabi Moll, Vorsitzende des Stadtteilvereins, die gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Armin Schuster, den Landtagsabgeordneten Josha Frey und Rainer Stickelberger sowie Landrätin Marion Dammann und Oberbürgermeister Wolfgang Dietz die Gäste begrüßen wird.

Kernstück ist wie bisher der Teamparcours Junior – Senior sowie die kulinarischen Angebote vieler Akteure und Vereine aus dem Stadtteil. Aufgrund des großen Interesses am Aktionstag „Friedlingen früher und heute“ werden eine Auswahl Bilder und Filme über Friedlingen noch einmal an diesem Tag im großen Saal in der Riedlistraße 16 zu sehen sein.

Zum Programm:

Tina und Jo bieten bekannte Songs der 60er- und 70er- Jahre zum Mitsingen. Woodstock-Gefühle sollen dabei aufkommen. Unterwegs auf den Straßen, Plätzen und Bühnen vom Schwäbischen Meer bis zur Nordseeküste, präsentiert das Duo Lieblingsstücke aus Folk, Rock und Country und lädt das Publikum zum Mitsingen ein.

Beni Ocker ist als Entertainer und Moderator akiv. Der „Master of Ceremony“ unterhält mit Witz und Jonglage.

Bonds-Bigband liefert ein Konzertprogramm mit Swing-, Latin, Pop- oder Rockmusik. Die Band entstand im Jahr 2010 aus dem Bläserkreis der Musikschule. Schüler im Alter von neun bis 13 Jahren starteten unter der Leitung von Christian Leitherer ein Projekt, das inzwischen zu einem festen Klangkörper in der Weiler Musiklandschaft geworden ist. Abendfüllende Konzertprogramme mit Swing-, Latin, Pop- oder Rockmusik sowie zahlreiche Auftritte bei Anlässen der Stadt und der Region füllen inzwischen den Terminkalender der jungen Musiker.

Darüber hinaus gibt es:

Teamparcours Jung und Alt, einen Kletterturm, ein Polizeiauto „zum Anfassen“, ein internationales Buffet, eine Riesentombola, Kinderschminken – und vieles mehr.

Es machen mit:

Kindergärten Bärenfels und St. Elisabeth, türkisch-islamische Gemeinde, Eyup Moschee, Alevitischer Kulturverein, Leo Club Weil am Rhein, internationales Frauencafé Diakonisches Werk, Verein Zukunft für Afghanistan, Wärmestube AGJ, Wiki- Quartierszentrum und weitere.