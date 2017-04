Weil am Rhein Ein Dach über dem Kopf

Von Marco Fraune

Die Unterbringung von Flüchtlingen stellt Weil am Rhein weiter vor große Herausforderungen. Seit Monatsanfang hat die Stadt eine Unterkunft vom Landreis übernommen, und aktuell läuft die Ausschreibung für die umstrittenen Wohncontainer auf dem Messeplatz.

Weil am Rhein. Wie vielen Flüchtlingen die Stadt Weil am Rhein in diesem Jahr im Rahmen der Anschlussunterbringung ein Dach über dem Kopf verschaffen muss, ist unklar. 130 sollten es einmal sein, ein anderes Mal wurde die Zahl mit 140 angegeben, aktuell liege die übermittelte Angabe bei 170, erklärt Hauptamtsleiterin Annette Huber im Gespräch mit unserer Zeitung. „Es wäre uns auch wohler, wenn wir das besser einschätzen könnten.“ Eine unbekannte Variable dabei ist jedoch der Familiennachzug. So kann beispielsweise so aus einem unterzubringenden Flüchtling eine sechsköpfige Familie werden, die Unterschlupf finden muss. Soweit es nicht wieder einen großen Flüchtlingszustrom geben wird, rechnet Huber aber damit, dass die Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in diesem Jahr in Weil ausreichen.

Unterkunft in Alt-Weil

Daran einen großen Anteil haben sowohl die geplanten Wohncontainer auf dem Messeplatz, wo ab Jahresmitte 70 Flüchtlinge wohnen sollen als auch die neue Anschlussunterbringungs-Möglichkeit in Alt-Weil.

Hier ist die bisherige Gemeinschaftsunterkunft auf dem Areal des ehemaligen Getränkefachmarkts „Walter“ vom Landkreis übernommen worden. Die Stadt kann damit aktuell knapp 50 Flüchtlingen Wohnraum bieten. Während die Stadt damit ihrer Unterbringungspflicht ein gutes Stück erfüllen kann, kommt die Lösung auch den Flüchtlingen entgegen. Denn viele konnten dort direkt wohnen bleiben, da sie bereits lange genug in Deutschland leben beziehungsweise als Flüchtlinge anerkannt sind.

Der geringere Teil musste in eine Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises umziehen, unter anderem auch in die Notunterkunft in Haltingen. Huber: „Es gab damit keinen kompletten Wechsel in Alt-Weil, großteils sind die bisherigen Bewohner weiter in der Anschlussunterbringung.“ Damit könnten die Kinder in der bisherigen Schule bleiben und auch die Kontakte zu Ehrenamtlichen bestehen bleiben. „Wo es möglich war, haben wir versucht, es so zu machen“, erklärt die Hauptamtsleiterin.

Container auf Messeplatz

Die Vorbereitung für die Schaffung von Wohnraum für 70 Flüchtlinge auf dem Messeplatz laufen. Ausgeschrieben hat die Stadt jetzt die dort geplante Wohnanlage. Gesucht wird ein Unternehmen, das eine zweigeschossige Wohncontaineranlage liefert und aufstellt. Diese soll für drei Jahre gemietet werden mit Option auf eine jährliche Verlängerung und den kompletten Rückbau nach Ablauf der Vorhaltezeit, heißt es. Frist für die Ausführung ist der 14. Juli.

„Wir würden die Anlage gerne nicht so lange stehen lassen, doch wir wissen nicht, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln“, erklärt Huber. Im Bauantragsverfahren, bei dem Anwohner bereits ihren Unmut kundgetan haben und worüber das Regierungspräsidium zu befinden hat, sei eine Befristung auf drei Jahre enthalten, da dann die Unterbringung in zu errichtende Festbauen das Ziel sei. „Die Wohncontainer sind eine Notlösung.“