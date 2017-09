Weil am Rhein Ein Dieb mit 2,6 Promille

Weil am Rhein-Haltingen. Ein Dieb nutzte die Gunst der Stunde und betrat am Mittwoch gegen Abend durch eine offen stehende Tür eine Werkstatt in Haltingen. Der Mann stahl einen in der Tür steckenden Schlüsselbund und wollte gerade wieder verschwinden, als er vom Besitzer erwischt wurde. Dieser nahm ihm den Schlüssel wieder ab und verständigte die Polizei.

Der 55 Jahre alte Täter war derart betrunken, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Ein Alcomatentest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Da man den Mann in diesem Zustand nicht sich selbst überlassen konnte, wurde er zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Nachdem er dann seinen Rausch ausgeschlafen hatte, konnte er sich an nichts mehr erinnern.