Weil am Rhein Ein Einbrecher hat Blutspuren hinterlassen

Weil am Rhein. Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, die Seitenscheibe eines Geschäfts an der Hauptstraße in Weil am Rhein eingeschlagen.

Der Täter muss dabei laut Polizei augenscheinlich eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben, da die den Fall aufnehmenden Beamten mehrere Blutspuren an der beschädigten Scheibe feststellen konnten. Dank DNA-Auswertung ist es laut Polizei wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Täter ermittelt werden kann.

Da durch den Vorfall auch das Inventar im Schaufenster beschädigt worden ist, wird der entstandene Sachschaden auf 5150 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weil am Rhein, Tel. 07621/97 97 0, in Verbindung zu setzen.