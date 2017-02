Noch bevor es Auszeichnungen wie die „Kinderfreundliche Kommune“ gab, legte die Stadt Weil am Rhein bereits großen Wert auf ihre Familienfreundlichkeit, zieht die Verwaltung nun Bilanz.

Weil am Rhein. So kam es, dass am 26. November 1991 der Gemeinderat die Einführung eines Familienpasses beschloss, der kinderreiche Familien sowie Alleinerziehende finanziell entlasten und eine Teilhabe an kinderfreundlichen Angeboten ermöglichen sollte.

Der damalige Oberbürgermeister Peter Willmann betonte bei der Ausgabe der ersten Pässe am 21. Januar 1992: „Die Stadt will gezielte Sozialpolitik betreiben und denjenigen unter die Arme greifen, die es auch nötig haben. Wir wollen nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip Zuschüsse gewähren.“

Zu Beginn als befristetes Projekt bis Mitte 1993 erprobt, wurde am 8. Juni 1993 durch den Gemeinderat die endgültige Einführung beschlossen. Am Anfang war der Familienpass noch einkommensabhängig, bis das Angebot ein Jahr später für Familien mit mindestens vier Kindern und Alleinerziehende mit mindestens zwei Kindern einkommensunabhängig wurde.

Um eine hohe Akzeptanz zu erreichen, wurde der Familienpass mit einem breiten Leistungskatalog ausgestattet. Dieser wurde in den vergangenen Jahren stetig erweitert, so dass die anfänglichen sieben Vergünstigungsgruppen auf heute zwölf Gruppen aufgestockt werden konnten. Der Weiler Familienpass ermöglicht zum Beispiel die Übernahme von Kindergarten- und Hortbeiträge für Zweit- und weitere Kinder sowie der verlässlichen Grundschule und ermäßigt die Gebühren für Kurse an der Volkshochschule sowie der Musikschule. Es werden Zuschüsse bei der Schülermonatsfahrkarte, bei Schullandheimaufenthalten und Studienfahrten oder im Rahmen des Fritz-Berger-Fonds gewährt. Außerdem gibt es Ermäßigungen bei kulturellen Veranstaltungen, bei der Ausleihgebühr der Stadtbibliothek (Kinderausweise sind für Passinhaber kostenlos), bei Veranstaltungen der Stadtjugendpflege oder beim Besuch des Laguna-Freibades.

Was Leistungsumfang und finanziellen Aufwand anging, hatte die Stadt beim Weiler Familienpass eine Vorreiterrolle im Landkreis Lörrach. Beim Start lag der Finanzrahmen bei 93 500 Mark (47 800 Euro). Aktuell beläuft sich der Finanzbedarf auf 70 000 Euro, mit weiter steigender Tendenz. Größte finanzielle Posten sind derzeit im Haushalt die Übernahme von Kindergarten- und Hortbeiträgen mit 30 500 Euro, die Bezuschussung des Mittagstisches mit 10 400 Euro und die Gebührenermäßigung bei der Musikschule mit 10 000 Euro.

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zeigt sich angesichts der steigenden Anzahl der Familien im Stadtgebiet als überzeugter Befürworter des Weiler Familienpasses: „Seit 1990 hat die Zahl der Familien in Weil am Rhein um über 30 Prozent von 3063 auf 4022 zugenommen. Für uns als Kommune ist die gezielte Familienpolitik ein wichtiges Aufgabenfeld, die Situation von kinderreichen Familien und Alleinerziehenden zu verbessern und ihnen eine Teilhabe an unserer vielfältigen Infrastruktur zu ermöglichen. Bereits vor 25 Jahren hatte dieses Bestreben seine Berechtigung und ist heute ein wichtiger Baustein unserer städtischen Familienpolitik.“ Der Familienpass sei eine städtische Freiwilligkeitsleistung, die bei der Vergabe des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“ eine wichtige Rolle gespielt habe.