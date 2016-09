Auch wenn drei der vier Jugendfreunde in jungen Jahren in die weite Welt gezogen sind, die Verbundenheit mit ihrer Heimatstadt Weil am Rhein und die Freundschaft hat durch die räumliche Trennung nicht gelitten. Darüber freut sich Hermann Schupp.

Weil am Rhein. Ein freudiges Wiedersehen der vier ehemaligen Ministranten und Pfadfinder gab es dieser Tage in Weil am Rhein – sozusagen eine „300-Jahrfeier“, wie Hermann Schupp scherzhaft sagt. Denn Karl Jerg, den es nach Venezuela verschlagen hatte, lud zu seinem 75. Geburtstag in den „Hebelhof“ ein. Zum Quartett gehört auch ein prominenter Zeitgenosse: Heinz Zuber aus Wien. Er ist Burgschauspieler am Theater an der Wien und sämtlichen Wiener Theatern sowie dem Stadttheater Baden, außerdem ist er als „Fernsehclown Enrico“, Tatort-Kommissar sowie Musical- und Operettendarsteller bekannt. Herward Röttele, der in Kanada eine neue Heimat gefunden hat und ein Cousin des Weiler Zahnarzts Roland Röttele ist, komplettiert zusammen mit Hermann Schupp, bekannt als Weiler Zunftmeister und früherer Geschäftsmann und Mitinhaber des Autohauses Schupp+Kiefer, den Freundeskreis.

Seine drei Freunde sind zwar in den 1950er Jahren ausgewandert, doch in all den Jahren sind die Kontakte und die Freundschaft geblieben. Man telefoniert immer wieder miteinander, man besucht sich auch mal gegenseitig und hat sich auf das Treffen in Weil am Rhein gefreut.

Beispielsweise ist Hermann Schupp mit seiner Frau Margrit nach Salzburg gereist, als Heinz Zuber dort an den Salzburger Festspielen mitwirkte. Und natürlich liegt dessen Buch „Soll ich sagen? Erinnerungen“ auf dem Wohnzimmertisch der Familie Schupp, die sich schon auf die Lesung freut, die Zuber im Oktober in der Buchhandlung Müller in Weil am Rhein gibt.

Das Alemannische nicht verlernt

Beim Treffen und der Geburtstagsfeier im „Hebelhof“, bei dem auch der Sohn von Karl Jerg aus Australien und die Tochter aus Brasilien angereist waren, freute sich Hermann Schupp darüber, dass seine Freunde noch alemannisch sprechen. „Nur beim Heinz merkt man schon den österreichischen Slang“, meinte der Altweiler.

Die vier Freunde hatten sich viel zu erzählen, schwelgten, wie bei jedem Wiedersehen in all den Jahren, in Jugenderinnerungen und freuten sich auf einen zwanglosen Austausch. „Es war wie damals“, meint Hermann Schupp zu der immer wieder auflebenden alten Freundschaft der vier Weiler und fügt hinzu: „Wir sind seit Jugendzeiten gute Freunde und werden es immer bleiben.“ Mit Ausnahme von Jerg, der in Venezuela noch ein Hotel betreibt, befinden sich alle im Ruhestand.

Ähnliches gilt auch für eine andere Verbindung, die Hermann Schupp pflegt. Mit Martin Lindler, früherer Hauptamtsleiter in Weil am Rhein und danach viele Jahre Bürgermeister von Titisee-Neustadt, Norbert Adam, Peter Raimann, Gottfried Schmiedle und Eugen Rabold bestehen immer noch gute Beziehungen. Und jedes Jahr unternimmt man gemeinsam einen Ausflug. „Das ist ein Stück Heimatverbundenheit“, sagt Schupp. Und wie sagte einmal Kurt Tucholsky: „Freundschaft, das ist wie Heimat.‘‘