In die Kirche gehen und richtig Spaß haben – das gibt es nicht alle Sonntage. Aber am Tag des offenen Denkmals ging es in der Märkter St. Nikolaus-Kirche gleich zweimal höchst vergnüglich zu. Von Walter Bronner Weil am Rhein-Märkt. Noch kurz vor seinem Abschied aus dem Markgräflerland lud Kantor Johannes Lang, der in wenigen Wochen von Märkt nach Potsdam wechselt, nachmittags zu einer kleinen Orgelkunde für Kinder in das Gotteshaus ein. Und am frühen Abend demonstrierte er vor großer Hörergemeinde sein fulminantes Können an der dörflichen „Königin der Instrumente“. Deren aktueller Zustand gleicht aber eher der Situation einer verarmten Landadligen. Sie muss dringend fachmännisch gereinigt und neu gestimmt werden. Ebenso sind etliche desolate Teile zu ersetzen oder zu reparieren. All das kann nur ein erfahrener Orgelbauer bewerkstelligen. Kostenpunkt: rund 20 000 Euro. Wenn sich 60 Kirchgänger fänden, die jeden Monat 17 Euro spenden, wäre das Geld in weniger als zwei Jahren beisammen, rechnete Lang den Konzertgästen nicht ganz ernsthaft vor. Der Kinderschar am Nachmittag sagte er natürlich nichts von solchen Geldproblemen. Das junge Publikum und auch dessen erwachsene Begleitung durften vielmehr raten, wie viele Pfeifen das 50 Jahre alte Steinmeyer-Instrument hat. Getippt wurde unter anderem auf 80, 120, 200 und gar 500. Tatsächlich sind es 510, die von zwei Manualen, einem Pedal und neun Registern zum Erklingen gebracht werden können und dank dieser Ausstattung ihre unterschiedlichen Tonhöhen, Lautstärken und Klangfarben erzeugen. Die Kinder durften auch selbst Holz- und Bimetallpfeifen „anblasen“ und bekamen auch die Wind erzeugenden „Eingeweide“ des Instruments gezeigt. Dass die Firma Steinmeyer einmal sehr berühmt war und aus ihren Werkstätten die größte Kirchenorgel der Welt im Dom zu Passau stammt, war auch beiläufig zu erfahren. Klangfarben der Orgel ausgelotet Was der Märkter Orgel trotz ihrer Mängel noch an Klangsinnlichkeit abgetrotzt werden kann, machte Johannes Lang später im Konzert begeisternd hörbar. Schon im ersten Stück, dem großen Präludium e-Moll von Nikolaus Bruhns, lotete er alle Klangfarben des Instruments aufs Schönste aus. Als weitere barocke Meisterwerke erklangen von Johann Sebastian Bach das Choralvorspiel „Dies sind die heiligen zehn Gebot‘“ und die prachtvolle Toccata, Adagio und Fuge in C (BWV 564). In romantische Klanggefilde entführte der Interpret mit Felix Mendelssohn-Bartholdys anmutiger fünfter Orgelsonate D-Dur und seine eigenen tonschöpferischen Qualitäten stellte er mit zwei exemplarischen Beispielen unter Beweis. Zunächst auf Zuruf aus dem Publikum mit einer Improvisation über zwei Kirchenlieder, ausgeführt als Präludium in barocker Art. Und dann mit eigenen Variationen über das Badnerlied im Stil von Bach, Mozart (inklusive Papageno-Zitat), Beethoven (mit Anklängen an die „Schicksals-Sinfonie“) und zuletzt als rasanter Ragtime. Den Reinerlös der Musikstunde spendete der Konzertgeber dem Orgelsanierungsfonds.