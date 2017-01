Weil am Rhein (bek). Mit 138 Personen hatte der Neujahrstreff des Offenen Kreises der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul eine Rekordbeteiligung erfahren (wir berichteten). Statt eines ausführlichen Rückblicks auf das vergangene Jahr brach Hermann Flensberg mit dieser Tradition. Stattdessen zeichnete der Mentor des Offenen Kreises die Entwicklung dieser losen Vereinigung, die kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen feierte.

Was vor zwei Jahrzehnten mit einer kleinen Gruppe aus der Pfarrei begann, hat inzwischen einen enormen Zulauf gefunden. Im Offenen Kreis treffen sich frei und ungezwungen Menschen aus Weil am Rhein und Umgebung mit gleichen Interessen, unabhängig von der Konfession. Sie wollen ihr Leben im Alter gemeinsam, abwechslungsreich und aktiv gestalten.

Der Anfang Die Idee zur Gründung der Gemeinschaft wurde in einem Quartett von vier Pfarrgemeinderäten diskutiert, die 1995 nach einer Klausurtagung im schweizerischen Délèmont mit dem Auto nach Hause fuhren: Irmgard Merschroth, Rudolf Ludäscher, Gustav Löscher und Hermann Flensberg. Konkret wurde in dem Quartett die Frage diskutiert: Wie können wir mit anderen Menschen unsere gemeinsame Freizeit sinnvoll gestalten? Mehrere Gespräche fanden in den folgenden Monaten statt. Für Gustav Löscher, dem es aus Zeitgründen nicht mehr möglich war mitzumachen, wurde Frieder Rasig gewonnen, für Irmgard Merschroth rückte ihr Gatte Gerhard Merschroth in den Kreis der Initiatoren.

Kein Verein für Ruheständler Die Gruppe war sich damals einig und beschloss: Es sollte kein Verein für Ruheständler innerhalb der Pfarrei gegründet werden, sondern ein sogenannter Offener Kreis mit dem Ziel „Gemeinsam aktiv älter werden“. Somit war auch schon das Motto gefunden.

Als Kennzeichen wurde ein Logo entwickelt. Es stellt einen offenen Kreis dar, im Innern eine Herbstblume, die schon einige Blätter verloren hat, in der Mitte die Zahl 55 und um den Kreis der Namenszug: Aktiver Frauen und Männer. Vor einigen Jahren wurde das Logo verändert, die Zahl 55 herausgenommen und die Beschriftung durch St. Peter und Paul Weil am Rhein ersetzt.Die Gründung Nach Klärung noch offener Fragen wurde am 13. Oktober 1996 die Gründung vollzogen. Das Gründungsquartett wurde mit den Frauen Ursula Hilbertz, Lissy Ludäscher und Anita Flensberg erweitert. Etwa 200 Personen zwischen 60 und 70 Jahren wurden zur Gründungsvorstellung angeschrieben, 80 kamen.

Im ersten Programm für die Monate Oktober/November 1996 gab es diese Angebote: Wanderung zur Daurhütte zum Kennenlernen, Spieletreff im Petrussaal und Führung durch den Dreiländergarten mit Kulturamtsleiter Tonio Paßlick. Wichtig war der monatliche einstündige Stammtisch im kleineren Petrussaal, der zur Kommunikation, zum Gespräch und zur Vorstellung der Angebote/Aktivitäten diente.

Immer mehr Teilnehmer Weil die Teilnehmerzahl ständig wuchs, die Leute wegen Überfüllung teilweise stehen mussten, wurde 2008 der Stammtisch, der inzwischen Infotreff heißt, in den großen Paulussaal verlegt, der inzwischen von über 100 Personen jeweils am letzten Dienstag (16 Uhr) des Monats besucht wird.

Beim Blick auf die Entwicklung fällt auf, dass die Monatsprogramme in den Anfangsjahren sechs bis acht Angebote enthielten, heute sind es im Durchschnitt 15. Unübersehbar ist auch der Zulauf mit teilweise über 100 Personen pro Infotreff.

Nach dem Tod von Rudolf Ludäscher und Frieder Rasig wurde das Organisationsteam auf elf Personen erweitert. Es kamen hinzu: Rudolf Andris, Klara Wetzel, Martin Habeck, Marlies Lang, Gudrun und Roland Eisele. Nachdem Rudolf Andris und Gudrun Eisele ihren Rückzug angekündigt haben, versucht das Team, sich neu zu organisieren und zu erweitern.