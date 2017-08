Weil am Rhein Ein Stück gelebte Nachbarschaft

Die gemeinsame Bannwanderung entlang der Grenzen der Jubiläumsorte Haltingen, Binzen und Eimeldingen ist am Samstag trotz sommerlicher Hitze auf Interesse gestoßen. Rund 50 Bürger nahmen teil, die Manfred Däublin initiiert und organisiert hatte.

Weil am Rhein-Haltingen/Binzen/Eimeldingen. „Heute erleben wir ein Stück gelebte Nachbarschaft“, sagte Däublin, der unter den Wanderern auch die Bürgermeister Andreas Schneucker aus Binzen, Oliver Friebolin aus Eimeldingen und als Vertreter des Haltinger Ortsvorstehers Eugen Katzenstein begrüßte. Etwa 50 Teilnehmer hatten sich am Haltinger Bahnhof eingefunden. Die Bedeutung des Bahnhofs, der 1851 noch Endstation vor Ba sel war, sowie die 1895 eröffnete Kandertallinie erläuterteDäublin und erinnerte auch an das ehemalige Gasthaus „Krone“ . Weiter ging es zum 1845 erbauten „Badischen Hof“ und dem daneben liegenden Gasthaus „Hirschen“, das 1747 erbaut wurde. 1936 wurde die Haltinger Winzergenossenschaft im Keller unter dem Schopf des „Hirschen“ gegründet, erklärte Däublin.

Durch den alten Dorfkern in Haltingen führte der Weg durch die Reben hinauf zum Ötlinger Gasthaus „Dreiländerblick“, wo Ortsvorsteherin Helene Brombacher zusammen mit ihrem Mann Erwin bereits alles für die Wanderer vorbereitet hatte. Auf den Tischen stand Ötlinger Wein, dazu gab es Gugelhupf. Marlies Meier und Lilo Hauck von der Markgräfler Trachtengruppe trugen alemannische Gedichte von der Heimat, dem Wein und dem Landleben vor. Musikalisch sorgten die Haltinger Alphornbläser mit Heinz Karcher, Hans und Karin Schmidhauser sowie Franz Xaver Schwer für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Ötlingens Ortsvorsteherin Helene Brombacher lobte das gute Miteinander der Anliegergemeinden und sprach über den Wandel im Dorf. Mit einem Jubiläumswein stießen die Wanderer an. Dass eine Bannwanderung in früheren Zeiten eine ernste Sache war, wusste Eugen Katzenstein zu berichten. Damals sei es um Holz- und Weiderechte gegangen, die oft zu Streit unter den Bauern geführt hätten. Etwa im 14. Jahrhundert habe der Vogt von Rötteln zwischen Tüllingen und Ötlingen vermitteln müssen, und so entstand die jährliche Schau nach den Grenzen.

Auch Bundestagsabgeordneter Armin Schuster kam noch zu einer Stippvisite vorbei.

Frisch gestärkt ging es unter der Führung von Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker zum „Wohnpark“ auf Binzener Gemarkung. Dort wurden die Gäste von einer Abordnung des Musikvereins Binzen mit einem zünftigen Ständchen begrüßt. Es gab Wein und Sekt, und Schneucker stellte die aktuellen Themen der Binzemer Gemeinde vor. Der Neubau des Sportareals, die Umnutzung des bisherigen Sportplatzes als Wohnfläche und die überörtliche Funktion der Gemeinde, die sich durch den Neubau der Sparkasse und der Volksbank in Binzen zeige. Der interkommunale Gewerbepark, der einst durch die Firma Glatt, später durch die Firma Resin und in den 80er Jahren durch die Ansiedlung des Hornbach-Markts und zuletzt durch den „Wohnpark“ mit großen Unternehmen besiedelt wurde, war ebenfalls Thema.

Die letzte Etappe führte unter der Führung von Bürgermeister Oliver Friebolin nach Eimeldingen. Die Erweiterung des Gewerbegebiets Reutacker oder beispielsweise die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum seien Ziele der Gemeinde, erklärte Friebolin. Das Rathaus werde in den ehemaligen Markworth-Bau umziehen, so dass die Bürger die Räume künftig ebenerdig und damit auch behindertenfreundlich betreten können. Das Gelände biete Platz zum Parken, und im Obergeschoss werden Wohnungen entstehen. Auch im alten Rathaus wird es Wohnraum geben.

Zum Abschluss fanden sich die Bannwanderer zum gemütlichen Beisammensein im Restaurant „Dinerbowlz“ im Rebacker ein, um dem Tag bei anregenden Gesprächen ausklingen zu lassen.